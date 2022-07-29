潭子獅友募百萬元建5座候車亭 最快年底完工

近日天氣炎熱，公車族等候公車汗流浹背，國際獅子會300-C2區第五專區籌募100餘萬元，今與民代、市府進行會勘，將在潭子區興建5座特色候車亭，每座要價3、40萬元不等，預計今年底完工，提供公車族一處遮風蔽雨又防曬的場所。

國際獅子會300-C2區第五專區攜手潭子區藍天、白雲、大地、彩虹獅子會，募集100餘萬元，捐建幾座獅子愛心候車亭，樣式融合Q版獅子會LOGO，預計捐建5座候車亭。

今天上午，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、台中市公共運輸處及捷運工程處與轄區里長等人，現勘祥和嘉豐路口、歐洲村社區、天畝社區、雅潭民族路口、頭家公園等5處公車站，確認位置、樣式、捐助方式，力拚4個月內完成。

台中市公共運輸處及捷運工程處設計工程科長紀清耀表示，新設公車候車亭須評估公車站腹地、地下管線、有無遮蔭、乘車率等，目前潭子有5個站點較為可行。候車亭樣式有一般型、簡易型、反向式、正向式等，每座造價約30至40萬元。

「地方基礎建設，代表著一個地方的進步」，楊瓊瓔提到，獅兄獅姐們看見路邊很多只有公車招呼站牌，而沒有候車亭，在市府經費短缺下，商量決定捐贈至少100萬元以上捐助興建候車亭，讓搭乘公車的地方朋友能免受風吹、日曬、雨淋等車之苦。