治山防洪動巧思 奧萬大、巒大土石災區成生態美景

山區土石流防治不易，但用心就能將災害降到最低。南投林管處整治奧萬大、巒大山區和田中鎮太平坑邊坡，不僅提升道路安全、免除土石流危害，還兼顧水利、生態，回復原有生物棲地原貌。

農委會今天表揚優良農建工程獎，南投林管處「奧萬大石灰坑橋梁新建工程」獲得農路類優等；巒大區第25、26林班坑溝整治及田中鎮太平坑整治則分別獲得治山防災類優等及佳作。南投林管處技正張凱博、技士洪思維則獲個人貢獻獎。

仁愛鄉奧萬大是國內賞楓勝地，但當地石灰坑土石流危害嚴重，南投林管處興建橋梁，大幅提升通行安全，橋梁也採用楓林意象設計，讓遊客安心到奧萬大國家森林遊樂區。

信義鄉巒大林區第25、26林班，因為地質構造和地勢陡峭，遇豪大雨坑溝常發生土石流災情，林管處將既有固床工溢洪口開設深槽，與溪床落差明顯降低，連結縱向棲地及橫向棲地，並營造深潭淺瀨，成為動物棲地，防災、水利、生態三者兼顧。

彰化縣田中鎮八卦山脈太平坑也是土石流潛勢區，林管處清疏土砂量2萬2千立方公尺，增加植裁面積1.45公頃，穩定邊坡河道減少土砂，提高水源涵養效益，確保下游聚落安全。

治山防洪工程能順利完成，幕後都有無名英雄默默付出。林管處技正張凱博，除了是結構工程、土木工程也是水土保持專家，他經常到各地勘查、測量，提出符合當地地質生態的防治計畫，歷年獲1件金質奬，6件優良農業建設工程獎優等獎及3件佳作獎。