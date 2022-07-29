快訊

4縣市發大雨特報 高屏大雷雨…慎防劇烈降雨雷擊

才剛假釋…魏應充要再入獄 頂新混油案被最高法院另判9年2月定讞

拜習通話：波洛西來嗎？中美「避免升級」壓力暗戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

充電占用停車格大半天 議員建議用快充節省時間

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李榮鴻建議市府，充電樁應採取快充，避免長時間占用充電車格。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李榮鴻建議市府，充電樁應採取快充，避免長時間占用充電車格。記者陳秋雲／攝影

台中市議會定期大會專案報告，議員李榮鴻關切電動車使用環境及電動車充電樁設置狀況，李榮鴻建議政府設置充電樁應該以快充式為主，否則充電要花大半天，避免長時間占用充電停車格。

李榮鴻說，根據市府的專案報告，台中截至上個月為止，電動汽車共有3196輛，低碳車格共有581格，平均每5.5輛電動車就有一格低碳車位。市政府為避免車輛占用充電車格，試辦充電收取累進費率停車費，避免車輛停放在充電車格太久。

不過，李榮鴻說，如果是舊型的慢充充電樁，電動車每次充滿電要6至8個小時，相當耗時，如果改以快充充電樁充電只需30分鐘，超級快充充電樁每次充電更只要15分鐘，市府應朝向設置快充充電樁發展，中央應予補助，才能有效提升充電格位周轉率，否則，隨電動車數量越來越多，再多充電格位也不夠用。

交通局長葉昭甫說，充電樁技術不斷翻新，快充、慢充的充電時間確實差異很大，市府進一步研究。

台中市 電動汽車

延伸閱讀

新建台中大安綜合性市民服務大樓 活動中心兼日照功能

大甲幼獅工業區青年路與幼五路口 將設交通號誌

今年總數量達306輛　台中市電動公車數全國居冠

領藥、送物資 青年留鄉駕駛梨山幸福巴士

相關新聞

治山防洪動巧思 奧萬大、巒大土石災區成生態美景

山區土石流防治不易，但用心就能將災害降到最低。南投林管處整治奧萬大、巒大山區和田中鎮太平坑邊坡，不僅提升道路安全、免除土...

充電占用停車格大半天 議員建議用快充節省時間

台中市議會定期大會專案報告，議員李榮鴻關切電動車使用環境及電動車充電樁設置狀況，李榮鴻建議政府設置充電樁應該以快充式為主...

台中漢翔路、福林路延伸創100億天價 市府：分段規劃

台中市議會定期大會專案報告，西屯區議員關切漢翔路、福林路計畫道路打通規劃進度，漢翔路延伸至到東大路新闢工程，聯絡台中國際...

員林市新生兒營養補助加碼全縣最優 市代會：無關選舉

少子化趨勢沒減緩，彰化縣第二大城市員林市的人口數跌破12萬3千人，市民代表會提案並通過加碼新生兒營養補助，翻倍補助使員林...

台中近400家申請無薪假 市府：規畫職訓助勞工

台中市議會定期大會專案報告，市議員張瀞分關切新冠疫情對市民經濟的衝擊及市府振興紓困方案，張瀞分要求市政府積極協助勞工轉職...

救國團陷不當黨產爭議 經典中橫健行身障版仍啟行圓夢

救國團舉辦的北橫、中橫、南橫營隊活動是許多五、六年級生青春歲月的回憶，近年為讓身障者也能參與，救國團募款籌辦屬於身障朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。