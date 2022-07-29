充電占用停車格大半天 議員建議用快充節省時間

台中市議會定期大會專案報告，議員李榮鴻關切電動車使用環境及電動車充電樁設置狀況，李榮鴻建議政府設置充電樁應該以快充式為主，否則充電要花大半天，避免長時間占用充電停車格。

李榮鴻說，根據市府的專案報告，台中截至上個月為止，電動汽車共有3196輛，低碳車格共有581格，平均每5.5輛電動車就有一格低碳車位。市政府為避免車輛占用充電車格，試辦充電收取累進費率停車費，避免車輛停放在充電車格太久。

不過，李榮鴻說，如果是舊型的慢充充電樁，電動車每次充滿電要6至8個小時，相當耗時，如果改以快充充電樁充電只需30分鐘，超級快充充電樁每次充電更只要15分鐘，市府應朝向設置快充充電樁發展，中央應予補助，才能有效提升充電格位周轉率，否則，隨電動車數量越來越多，再多充電格位也不夠用。

交通局長葉昭甫說，充電樁技術不斷翻新，快充、慢充的充電時間確實差異很大，市府進一步研究。