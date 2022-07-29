台中漢翔路、福林路延伸創100億天價 市府：分段規劃

台中市議會定期大會專案報告，西屯區議員關切漢翔路、福林路計畫道路打通規劃進度，漢翔路延伸至到東大路新闢工程，聯絡台中國際機場及中部科學園區，疏解台灣大道及朝馬路交通瓶頸，總經費達74億6千萬；另福林路延伸開闢需31.6億。市府建設局表示，經費難以一次到位，市府須分階段規劃並分配財源動。

台中市議會進行定期大會，今天議程專案報告之一，漢翔路、福林路打通計畫，西屯區議員陳淑華、楊正中、張廖乃綸針對這項計畫質詢。

楊正中指出，西屯區東西向交通以台灣大道最主要交通幹線，隨台中工業區及中科產業發展，台中與外縣市來的經濟及消費人口湧入，讓西屯區交通流量大增，動不動就塞車，加上中科台中園區二期擴建計畫，台積電等科技大廠都有意投資擴廠，未來交通負荷量將有增無減，福林路及漢翔路計畫道路的開闢打通、刻不容緩。

張廖乃綸說，漢翔路延伸至東大路新闢工程主要是聯絡台中國際機場及中部科學園區，作為台灣大道及朝馬路的替代道路，總經費高達74億6千萬。福林路延伸開闢工程，同樣為了解決中科及台中工業區上下班尖峰時間塞車的問題，總經費31億6千萬，這二項道路建設相當重要，一定要盡快推動。

建設局長陳大田表示，配合中科發展當時規劃許多道路，但因為建設經費相當龐大，難以一次到位，市府須分階段規劃並分配財源。