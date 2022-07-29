員林市新生兒營養補助加碼全縣最優 市代會：無關選舉

少子化趨勢沒減緩，彰化縣第二大城市員林市的人口數跌破12萬3千人，市民代表會提案並通過加碼新生兒營養補助，翻倍補助使員林市生育福利位居全縣第一；市代會主席賴東位強調，一年前就提出此事，市公所精算財政後才實施，絕非年底選舉的政策買票。

員林市公所今天說明新生兒營養補助加碼，邀請侯慧玲舞蹈團表演芭蕾舞揭開序幕，表現員林子弟的活力，希望與會的市民代表、里長等人鼓吹新政策，員林有新生人口才有孩子表演精彩舞蹈。

員林市長游振雄說，彰化縣人口曾達130萬人以上，全台少子化，彰化縣是農業縣，與六都之一的台中市相鄰，人口逐年流失，彰化縣已不到125萬人，員林市也受少子化的影響，升格為縣轄市之前12萬4千多人，到本（7）月人口數減至12萬2千多人，人口紅利攸關員林市整體發展，市公所在市代會全力支持下實施新生兒營養補助加碼政策。

游振雄說明，如果與縣政府的3萬元生育津貼科目重疊，市民領市公所生育津貼6千元，縣政府只能核發2萬4千元，市公所因此改科目為新生兒營養補助，市民能領到縣政府3萬元生育津貼，又能領市公所的新生兒營養補助，一舉兩得。

員林市公所新生兒營養補助原本是每胎6千元，即日起調高到第一胎8千元，第二胎1萬6千元，第三胎3萬2千元，第四胎以上6萬6千元，若是第一次生產就是雙胞胎就直接領3萬元，要是第二次生產生育雙胞胎，領到的是第二胎1萬6千元加第三胎3萬2千元，合計領取4萬8千元。

4個月後是五合一選舉投票日，員林市公所今推出新生兒營養補助加碼的利多政策，引起外界注意。市長游振雄說，全案是市代會主動提出並決議通過施行，並非市公所提案要求加碼，推動這項社福補助應該可以發揮鼓勵作用讓適齡生育的夫婦願意生育孩子。

員林市代會主席賴東位表示，去年市代會發現員林市人口數下滑，提出生育津貼加碼案，當時市公所答覆必須衡量財政狀況，經過市公所近一年的精算，最後降低補助金額才讓全案得以實施，這件事跟年底選舉毫無關係，大家不要亂猜。

此外，員林市公所廣納建言，今年7月1日起不限年齡，只要設籍員林市都可申辦員林幸福卡。