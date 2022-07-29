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台中近400家申請無薪假 市府：規畫職訓助勞工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分指疫情期間百業受創，應照顧勞工權益。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分指疫情期間百業受創，應照顧勞工權益。記者陳秋雲／攝影

台中市議會定期大會專案報告，市議員張瀞分關切新冠疫情對市民經濟的衝擊及市府振興紓困方案，張瀞分要求市政府積極協助勞工轉職就業，恢復穩定生活。勞工局長張大春說，台中約400家企業申請減班休息，勞工局會規畫勞工參加職訓，並協助勞工度難關。

各行各業受衝擊，勞工就業跟著受影響，今年5月，台中共有314家企業，1970人放無薪假，其中又以批發零售業15%最多，其次是住宿餐飲業13%、及運輸倉儲業9%，勞工局應該盡快協助勞工轉業、就業，恢復穩定的工作與生活。

張大春說，目前台中市約還有近400家企業申請減班休息，勞工局會規畫勞工參加職訓，並協助勞工度難關。

張瀞分說，最近二年多來新冠肺炎疫情一波接一波，去年5月，中央發布全國三級警戒，讓很多消費活動停擺，民生經濟及產業受到嚴重衝擊，中央沒再實施大規模警戒管制的措施，採取與病毒共存的策略。但每天數以萬計的確診數和大量的染疫死亡病例，讓民眾感到恐慌，觀光、旅宿、餐飲等消費性產業受衝擊。

張瀞分說，根據經濟部統計，今年4月餐飲業營業額月減11.1%，年減5.8%，明顯衰退，台中的餐飲業占全國17%，可說是餐飲消費的重鎮，台中當然首當其衝。

張瀞分說，很多業者感受到的生意衰退幅度遠大於經濟部的調查，絕對不只衰退一成。經發局長張峯源和她到豐原的傳統市場視察，可以感受到買氣明顯受影響，希望經發局盡速協助業者振興商機。

勞工局 餐飲業

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