救國團陷不當黨產爭議 經典中橫健行身障版仍啟行圓夢

救國團舉辦的北橫、中橫、南橫營隊活動是許多五、六年級生青春歲月的回憶，近年為讓身障者也能參與，救國團募款籌辦屬於身障朋友的公路健行，救國團彰化縣團委會今年承辦為期三天的「中橫健行公益圓夢活動」，今天中午50人一起出發，挑戰人生里程碑。

今天上午健行團隊在彰化縣議會舉辦授旗儀式，救國團彰化縣團委會主委楊曜聰說，公益服務一直為救國團人的志業，籌辦中橫健行活動，也召集了專訓山野活動的彰化工商青年服務隊第四隊的義工夥無償付幫助身障朋友逐夢挑戰。

彰化縣副縣長洪榮章也出席為參加者加油打氣，他說，救國團現在的處境壤人感同身受，這次籌辦公益健行活動，縣府以行動支持，補助經費盼活動順利圓滿。

參與健行的廖小姐說，若非救國團舉辦活動，一般身障者不可能有機會親身參與中橫健行，很感激救國團結合社會資源無償推動，讓身障者也有平等參與社會休閒的機會。

長期以來救國團舉辦的健行活動都是熱門活動之一，救國團彰化團委會總幹事鄧效忠說，以前時常是暑假兩個月舉辦60梯次，等於天天都出團，相當受歡迎，身障者的健行今年是第二年舉辦，有意參加的身障者需經過遴選，以及兩次的試行，若體力可以負荷才能進一步加入中橫健行，這次預計參加者與陪伴家人，一趟出去就需要約30萬元經費，幸好有各界支持。

對於救國團陷入不當黨產爭議，救國團成員指出，長期以來救國團在國內服務過的人次已超過國人2300萬人，現在需要民眾各界的聲援，不讓救國團70年來的努力遭抹煞。