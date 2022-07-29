一中商圈人潮衰退 市府：購物節將帶動庶民經濟

民進黨台中市議員賴佳微今指出，商圈指標的一中街生意重創，多家店面頂讓、出租，她呼籲市府，台中購物節不能只抽現金，應發商圈夜市券，挽救台中的庶民經濟。

台中市經發局指出，購物節的項目針對商圈、夜市、傳統市場促銷項目，特設獎項，希望帶動庶民經濟。

賴佳微表示，一中商圈往年是熱門景點，預估平日人次可衝上3萬人，假日更翻倍。但現在平日僅剩約2萬人次。一中商圈尤其在暑假，單月有上百萬人次。去年3月底，但去年3、4月本土疫情還沒大爆發，單月低於百萬人次，能嗅到商圈人次衰退。

賴佳微説，去年本土疫情趨緩，今年Omicron疫情爆發前僅有10月單月站上百萬人次。不但一中商圈，台中其他商圈開始出現倒店頂讓潮，顯示民眾的消費跟旅遊習慣，已經出現很重大的轉變。

台中市一中商圈業者指出，兩年多的疫情重創店家，營業額爆跌，疫情期間跌到谷底，僅剩三成多。

賴佳微認為，市府編列3.5億預算辦購物節，拿來抽現金，從去年的數據可看到購物節對小商家跟小攤販而言，幫助有限，自己開店很難吃到購物節的消費紅利，不如認真考慮發放商圈或夜市券。建議市府擬定長期活絡商圈的計畫，照顧商家。