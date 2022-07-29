迎接旅遊熱潮 彰化八卦山大佛線新增9人座彩繪公車

國內疫情趨緩，彰化縣府今宣布新增市區客運18路「八卦山大佛線」車輛，為Q版大佛意象的9人座彩繪公車，明天將正式上路。

彰化客運八卦山大佛線18路公路去年底通車，今年雖面臨疫情衝擊，但整體統計下來，搭乘率仍達到10％，相對穩定，縣府工務處指出，原本只有一輛9人舊巴士和一輛中巴營運，現在新購中巴加入，將迎來旅遊熱潮。

彰化景點雖多，但過去被認為交通不便，且停車問題多，八卦山大佛線公車為彰化生態旅遊景點量身打造，沿途經過包括孔子廟、縣立美術館、八卦山大佛風景區、八卦山天空步道、C119軍機公園、彰化生活美學館等彰化市區觀光景點。

客運18路只在每周六、周日行駛，從彰客彰化站發車，全長5.6公里，沿途停靠10站，坐車10分鐘就可抵達八卦山風景區，每營運日26班次，班次密集，全票25元，半票12元，並推出優惠日遊券，單日無限搭乘40元可暢遊彰化市。