彰化和美爆雨一來就淹水 縣府爭取7千多萬改善排水
彰化縣和美鎮德美路一帶人車往來頻繁，過去時常因下雨淹大水，居民苦不堪言，彰化縣府爭取營建署前瞻計畫經費，今年已匡列7625萬元，將施作和美鎮L幹線雨水下水道新建工程，目前完成細部設計作業，因工程範圍大，預計一年半完成第一期工程，最快今年10月上網招標。
和美淹水問題每當雨季就有民代、居民提出抗議，彰化縣長王惠美今前往道周路與和線路工區附近視察，她指出，為改善和美淹水問題，第一期針對彰美路六段、道周路、和線路、平原路等，建設長度約為715公尺，施作L幹線雨水下水道，在工程還没完成前，也有短期配套措施，設置排水箱涵並改善和潭路側溝。
縣府水資處表示，和美市區早期部分下水道渠段未依規劃路線施作，且轄內排水路多與農田灌排水路交互影響，導致下游迴水效應，造成街道排水功能不佳。尤其德美公園附近德美路、彰美路六段、道周路一帶，受和美排水支線影響，遇大雨、颱風來襲，局部區域經常發生積淹水。
王惠美說，為全面改善排水，縣府會接續設計規畫並爭取二期工程ㄅ包括上游德美路、和厝路一段雨水箱涵工程，長度約900公尺。未來施工時間多少影響交通，希望民眾多包涵，和美鎮公所也指出，工程以「半半施工」區塊施做為主，避免造成交通衝擊，
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