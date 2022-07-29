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免當疫苗孤兒！台中3接種站推出「限青少年」BNT

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
家長憂心孩子打不到BNT，帶孩子衝台中文心森林公園接種站搶打。記者趙容萱／攝影
家長憂心孩子打不到BNT，帶孩子衝台中文心森林公園接種站搶打。記者趙容萱／攝影

BNT成人劑型存量不多，不少家長因12歲到17歲青少年第三劑僅能打成人BNT，憂心孩子沒疫苗可打，恐淪為疫苗孤兒。為此，台中市衛生局在文心森林公園、家樂福西屯店、東協廣場等3處疫苗接種站推出「限12歲到17歲青少年」BNT接種服務。

台中市診所協會理事長曾崇芳建議，家長規劃暑假帶孩子出遊前，疫苗要打好、打滿，尤其是尚未打第3劑青少年，應盡速接種第三劑，增加保護力，讓出遊更安心。

曾崇芳說明，目前台中市提供限青少年BNT接種服務，除了文心森林公園疫苗接種站、東協廣場假日疫苗接種站外，新增家樂福西屯店假日疫苗接種站，歡迎家長多加利用。

衛生局說，限青少年BNT接種站，文心森林公園站，今天上午9時30分到11時30分限量60劑，明、後兩天上午9時到中午，每日限量100劑；東協廣場(2樓台中跨境體驗示範基地)接種站後天下午2時30分到4時30分，限量100劑；家樂福西屯店（台中市西屯區台灣大道四段1086號）明後兩天下午2時30分到4時30分，每日限量100劑。

台中市衛生局說，台中市新冠疫苗接種站資訊，包括位置、開放時間、限額、承辦診所等資訊，網址https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

家長憂心孩子打不到BNT，帶孩子衝台中文心森林公園接種站搶打。記者趙容萱／攝影
家長憂心孩子打不到BNT，帶孩子衝台中文心森林公園接種站搶打。記者趙容萱／攝影

新冠疫苗 台中市 衛生局

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