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想承接阿公的意志 24歲青農吳家榮不怕苦

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市農業局青農培訓複審選出14名優秀青年農民，安排智慧科技農業課程、小農品牌規劃及農產品陳列實作，幫助更多青農圓夢。記者林佩均／攝影
台中市農業局青農培訓複審選出14名優秀青年農民，安排智慧科技農業課程、小農品牌規劃及農產品陳列實作，幫助更多青農圓夢。記者林佩均／攝影

越來越多年輕人拿起鋤頭、揮汗日下，24歲青農吳家榮想承接阿公、阿嬤務農人生，高中、大學就讀農業科系，去年底挑大樑獨自栽種辣椒、秋葵，好產品卻難覓通路，他報名參加「台中市青年農民輔導計畫」，希望增眼界與歷練，種出一片好田，以慰阿公在天之靈。

台中市農業局推出「台中市青年農民輔導計畫」，昨在市府陽明市政大樓開課，共14位青農入選，除持續推動智慧科技農業課程，還增加小農品牌規劃及農產品陳列實作，盼幫助更多青農，為台中市農業帶來新契機。

青農吳家榮是「隔代種田」，父母親反對他務農，但他認為，自家有田，阿公逝世後單靠八旬阿嬤下田太辛苦，去年大學畢業，從小習慣在田中幫忙，索性自己一肩扛起，栽種辣椒、秋葵等，有聲有色。

「種得好，但不懂行銷也嘸用！」吳家榮有感，他可產4、50公斤的辣椒，但傳統市場家庭主婦採買量少，若批給料理工廠，又無法達到一次1、200公斤的量，產量卡在「不大不小」，決定報名青農課程，學習銷售方法，並改種其他高單價、產量適中的哈密瓜、香瓜等作物。

原從事服務業的楊靜瑀，婚後「嫁雞隨雞」跟著夫家務農，40歲轉型為青農。楊擅長帶入服務業的精神，網路分享栽種歷程，苦瓜價格差，訂單來「就多送2顆給老顧客品嘗」，穩守住鐵粉，更成功吸引新客源。

楊靜瑀坦言，自己半路從農，沒有相關農務背景，執行起來雖然吃力，但從中體驗到「做中學，學中做」，植物的反饋是職場沒有的感動，她報名青農課程，想更了解農業與植栽。

農業局表示，青農培訓複審選出14名優秀青年農民，培訓期程即日起至10月進行120小時農業基礎課程與120小時農場實務見習，完成2階段培訓後，給予學員6萬元培訓津貼。

24歲青農吳家榮(右)承接阿公、阿嬤務農人生，盼種出一片好田；青農楊靜瑀(左)體驗到「做中學，學中做」，植物的反饋是職場沒有的感動，她報名青農課程，想更了解農業與植栽。記者林佩均／攝影
24歲青農吳家榮(右)承接阿公、阿嬤務農人生，盼種出一片好田；青農楊靜瑀(左)體驗到「做中學，學中做」，植物的反饋是職場沒有的感動，她報名青農課程，想更了解農業與植栽。記者林佩均／攝影

青農 台中市 農民

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