林志穎特斯拉火燒車之鑑 彰化買滅火毯因應電動車火警

藝人林志穎本月22日上午駕駛特斯拉Model X，行經桃園蘆竹區中正北路時，自撞分隔島起火燃燒，消防人員灌救後，原已撲滅又再復燃，讓人見識到電動車火燒車很難撲滅。由於電動車越發普及，類似電動車火燒車會越來越多，彰化縣消防局已先行採購一張防火毯使用，必要時會再增購。

彰化縣消防局長施順仁說，國內電動車逐漸普及，也不時傳出電動車起火案件，電動車底盤有許多鋰電池，一旦遭受外力撞擊，易導致鋰電池毀損起火，火勢比起一般的車輛更不容易撲滅。根據統計，撲滅一輛電動車火勢，需要至少6輛消防車的水量，既耗水又難打滅。

施順仁指出，相較一般燃油車的火燒車處理方式，電動車滅火過程更為複雜，因鋰電池化學物質持續熱失控反應，且燃燒過程中也會釋放有毒物質，只能用大量水柱持續將其降溫，等到電池燃燒殆盡結束化學反應，像是先前發生在美國德州的一場Tesla火燒車中，消防隊為了撲滅火勢就用了超過12萬公升的水滅火，目前全球各地消防人員更竭力思考如電動車起火應如何滅火的方法。

在林志穎特斯拉自撞起火燃燒發生時，車底電池部位不斷有火舌冒出，桃園消防局派出多輛水車持續灑水替鋰電池降溫，當電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火且電池尚有復燃可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災。

彰化縣消防局因此先行採購一張滅火毯因應電動車火燒車案件，1張滅火毯價格約9萬元，由矽膠玻璃纖維製成，可重複使用，利用滅火毯以「窒息法」，將起火車輛全部覆蓋，以阻絕燃燒反應所需的氧氣而控制火勢，在覆蓋起火的車體時，可降低周圍溫度並減少煙霧產生。

消防局表示，滅火毯特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，使電池在受控制狀態下燃燒，防止火勢延燒周圍物體，可耐1000-1300度高溫並可重複使用，尺寸為長8米寬6米，約27公斤，僅需2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火的車輛，且盡可能與地面密合以阻絕燃燒反應所需的氧氣而控制火勢，避免浪費大量水資源，快速又環保。