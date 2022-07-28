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南投挑戰升級產業新都 產官學打造廉政便民服務

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣府邀產官學座談交流廉政和產業創新經驗，讓南投發展為宜居城市。圖／南投縣政府提供
南投縣府邀產官學座談交流廉政和產業創新經驗，讓南投發展為宜居城市。圖／南投縣政府提供

南投縣府今天和南投縣機關及中小企業團體座談，交流廉政和產業創新經驗，南投縣府秘書長洪瑞智說，縣府透過產官學合作，與企業建立夥伴關係，達到地方創生與簡政便民目標，讓南投從觀光首都升級為產業緊密結合的「產業新都」。

南投縣政府和國發會共同舉辦產業創新座談會，邀請廉政署副署長馮成、南投地檢署主任檢察官李俊毅、南投縣工商策進會總幹事陳聰智、逢甲大學助理教授黃智彥和中小企業代表共同討論。

洪瑞智說，新冠肺炎衝擊全球，縣長林明溱為落實聯合國永續發展目標，推動「行銷農產、發展觀光、振興產業、增進就業、完善長照、幸福安居」等六大方針，配合縣內地方特色產業發展五大園區，讓農業、製造業、觀光結合，加值成六星級產業，讓南投成為宜居樂活城市。

為了達到這些目標，政府廉能透明與簡政便民分配公共資源，是重要基礎，要求公務人員以創新服務的理念推動縣政。縣府也落實推動員工廉潔自持，民眾對縣府信任度大幅提升。

馮成指出，誠信是公私部門共同的核心價值，將攜手機關持續辦理「破解圖利與便民迷思」座談會，及推行簡政便民政策並鼓勵公務員勇於創新服務企業，也推動「機關採購廉政平臺」，透過跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督，創造優質採購環境。

廉政署更規劃推動「企業服務廉政平臺」，結合各機關擴大企業服務的觸角，希望透過公私部門深化交流以及提供服務，攜手營造廉能優質投資環境，提升國家清廉程度的正面評價，促進國家與企業的永續發展。

南投縣政風處表示，面對疫情爆發、物價上漲等挑戰，希望藉由實務經驗分享和意見交流，讓縣府提供更創新、有效便民服務，帶動地方產業發展。

南投縣府邀產官學座談交流廉政和產業創新經驗，讓南投發展為宜居城市。圖／南投縣政府提供
南投縣府邀產官學座談交流廉政和產業創新經驗，讓南投發展為宜居城市。圖／南投縣政府提供
南投縣府邀產官學座談交流廉政和產業創新經驗，讓南投發展為宜居城市，廉政署副署長馮成表示，誠信是公私部門共同的核心價值。圖／南投縣政府提供
南投縣府邀產官學座談交流廉政和產業創新經驗，讓南投發展為宜居城市，廉政署副署長馮成表示，誠信是公私部門共同的核心價值。圖／南投縣政府提供

南投 疫情

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