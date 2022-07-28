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南投中潭公路長壽橋將改建 預計112年底完工

中央社／ 南投28日電

公路總局南投工務段今天指出，位在台14線中潭公路46公里處的長壽橋，因河床持續下刷，橋梁基礎裸露，將拆除改建，新橋預計在民國112年底完工，請用路人改道北山村中正路四段。

交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段今天發布新聞指出，位在南投縣國姓鄉台14線中潭公路的長壽橋，是往返草屯、國姓與埔里之間的重要橋梁，已有30多年歷史，不過因氣候變遷，河床持續下刷，造成橋梁基礎裸露，規劃拆除重建。

南投工務段表示，新建的長壽橋長度將從240公尺延長到291公尺，新橋梁為預力箱型梁橋，符合最新耐洪及耐震規範要求，預計在112年底完工。

南投工務段指出，橋梁改建期間將封閉台14線北山隧道至北山交流道路段，要請用路人改道行駛國姓鄉北山村中正路四段，不過中正路四段現況為雙向二車道，工務段會先整修道路，進行邊坡保護及彎道改善工程，完成改善工程後，會再封閉台14線拆除舊橋改建，降低對民眾衝擊。

南投 車道

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