宮廟土地產權亂 彰縣870家廟開放更名或限制登記解套

民間寺廟土地產權不清情況多，立法院3讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，並在今年6月8日發佈實施，縣府民政處說，規定施行後2年內宗教團體可提出申請，透過更名程序減免土地增值稅、贈與稅、契稅等額外稅賦，也避免繼承人與宗教團體產權歸屬糾紛。

彰化縣目前合法登記廟宇家數870家，但有多少家數產權不清，或土地北登記再主委、委員上，甚至是信徒所捐贈的家數為何難以統計。

彰化縣府民政處長賴致富指出，很多廟宇都是信眾捐贈土地興建，由於宮廟不具法人身份，寺廟的土地建物無法登記在宮廟名下，長期下來很多廟宇都面臨捐贈人過世的產權移轉與贈與稅問題。

賴致富說，此次暫行條例對象是宗教團體以自然人名義登記不動產，且法規名為暫行條例，屬於特定時間的處理條件，僅限此暫行條例施行前，也就是今年6月8日以自然人名義登記的不動產才可以辦理，若是合法建地可更名登記；若為農牧用地則辦理限制登記。

賴致富也說，更名登記就開始加收稅金，避免因以自然人登記不動產時，宗教團體管理人更動而贈與給新管理人，需更名登記而增加額外稅賦，也避免自然人過世而其繼承人直接處分名下遺產，導致糾紛，甚至得「拆屋還地」。

彰化縣府針對暫行條例舉辦3場座談，8月15日、16日下午1點30分至5點在彰化縣原住民生活館，22日下午1點30分至5點在員林市公所舉行，8月5日截止報名。