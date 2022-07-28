綠營彰化近半數鄉鎮長找嘸人選 黃秀芳承擔選才重任　

彰化縣今年五合一選舉，8月29日起一連5天受理參選人登記，地方盛傳綠營7月26日提名或徵召各鄉鎮市長參選人，迄今仍有13鄉鎮人選難產；地方政界人士指出，民進黨的鄉鎮長人選由縣長參選人黃秀芳決定，但黃秀芳競選服務處否認，強調尊重縣黨部決定。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞今表示，從來沒有什麼7月26日完成提名或徵召鄉鎮市長參選人作業並公告，黨部維持一貫作法，鄉鎮市長、代表的提名和選舉都以縣長選舉為最大公約數，代表民進黨的參選人必須力挺縣長參選人黃秀芳，雖有很多鄉鎮到現在都沒民進黨參選人，旦縣黨部還在徵詢和選才。

地方政界人士透露，民進黨日前開會討論年底選舉事務，談到距離登記日剩下1個月，許多鄉鎮還沒有民進黨的鄉鎮長參選人，選舉活動迫在眉睫，這時候若沒有高知名度的人才出來參選，只怕宣傳造勢時間不夠影響勝選機率，因此開會決議作成由黃秀芳推薦人選給黨部提名。

黃秀芳競選服務處針對她推薦、黨提名的說法，以「尊重縣黨部決定」回應，表明不會自作自專。楊富鈞說，縣黨部會跟黨徵召的縣長黃秀芳作滾動式討論全縣布局，希望提出最好人選為人民服務。

下屆鄉鎮市長選舉，藍營在彰化縣26鄉鎮市不是有黨員參選，就是有黨友參選，民進黨方面先前說過不排除跨黨派合作，截至今日，溪湖、二林、田中、北斗四個鎮沒明確的鎮長參選人，另有埔鹽等9鄉沒有民進黨員代表參選。