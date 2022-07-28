快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠營彰化近半數鄉鎮長找嘸人選 黃秀芳承擔選才重任　

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨中央徵召立法委員黃秀芳參選下屆縣長，她同時肩負找人才代表民進黨參選鄉鎮長的重任。圖／黃秀芳競選服務處提供
民進黨中央徵召立法委員黃秀芳參選下屆縣長，她同時肩負找人才代表民進黨參選鄉鎮長的重任。圖／黃秀芳競選服務處提供

彰化縣今年五合一選舉，8月29日起一連5天受理參選人登記，地方盛傳綠營7月26日提名或徵召各鄉鎮市長參選人，迄今仍有13鄉鎮人選難產；地方政界人士指出，民進黨的鄉鎮長人選由縣長參選人黃秀芳決定，但黃秀芳競選服務處否認，強調尊重縣黨部決定。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞今表示，從來沒有什麼7月26日完成提名或徵召鄉鎮市長參選人作業並公告，黨部維持一貫作法，鄉鎮市長、代表的提名和選舉都以縣長選舉為最大公約數，代表民進黨的參選人必須力挺縣長參選人黃秀芳，雖有很多鄉鎮到現在都沒民進黨參選人，旦縣黨部還在徵詢和選才。

地方政界人士透露，民進黨日前開會討論年底選舉事務，談到距離登記日剩下1個月，許多鄉鎮還沒有民進黨的鄉鎮長參選人，選舉活動迫在眉睫，這時候若沒有高知名度的人才出來參選，只怕宣傳造勢時間不夠影響勝選機率，因此開會決議作成由黃秀芳推薦人選給黨部提名。

黃秀芳競選服務處針對她推薦、黨提名的說法，以「尊重縣黨部決定」回應，表明不會自作自專。楊富鈞說，縣黨部會跟黨徵召的縣長黃秀芳作滾動式討論全縣布局，希望提出最好人選為人民服務。

下屆鄉鎮市長選舉，藍營在彰化縣26鄉鎮市不是有黨員參選，就是有黨友參選，民進黨方面先前說過不排除跨黨派合作，截至今日，溪湖、二林、田中、北斗四個鎮沒明確的鎮長參選人，另有埔鹽等9鄉沒有民進黨員代表參選。

民進黨 黃秀芳 2022大選 彰化縣選舉

延伸閱讀

民進黨彰化隊整合 邱建富接下黃秀芳競選總部總幹事

黃秀芳競選團隊拍板 邱建富任總幹事魏明谷當主委

不忍了！被批討位子 邱建富拒接黃秀芳任何競選職務

籲彰縣府國賠案上訴 黃秀芳：台化停工都市才能更新

相關新聞

綠營彰化近半數鄉鎮長找嘸人選 黃秀芳承擔選才重任　

彰化縣今年五合一選舉，8月29日起一連5天受理參選人登記，地方盛傳綠營7月26日提名或徵召各鄉鎮市長參選人，迄今仍有13...

北斗奠安宮古廟要搬回北斗　縣府：回家的路還很遠

彰化縣歷史建築北斗奠安宮古廟目前位在台灣民俗村，遷建回北斗鎮的作業紙上談兵3年多，北斗奠安宮董事會多次補件後再度送審，縣...

彰化藍營連二人退黨震憾彈 縣議員蕭如意退黨選鄉長

國民黨彰化縣議員蕭如意今天發出退黨聲明書，表示參選社頭鄉長到底，蕭如意說，雖然縣黨部可能覺得他不歸屬於地方大老派系門下，...

草屯彰明電子愛情密碼鎖主題牆 林明溱代言認購助弱勢

草屯彰明電子公司發起「七夕情．傳遞愛」活動，邀請情侶認購愛情密碼鎖，限量1000個，所得將全數捐贈給縣內社福單位，現場一...

南投埔里垃圾入侵空地、省道邊坡 居民提整治對策

南投縣埔里鎮遭垃圾入侵，嚴重影響環境衛生。南投縣環保局昨晚和居民座談，認為大型廢棄物來自清潔業者運載傾倒，大坪頂地區也有...

中市長照即時通APP 2.0開箱！長者：動動手指輕鬆預約

「台中市長照即時通APP」升級2.0版今天開箱，新增「長照接送」功能，可透過APP預約長照交通車。南屯區73歲張姓老翁今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。