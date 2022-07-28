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北斗奠安宮古廟要搬回北斗　縣府：回家的路還很遠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在指明奠安宮古廟的位置。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在指明奠安宮古廟的位置。記者簡慧珍／攝影

彰化縣歷史建築北斗奠安宮古廟目前位在台灣民俗村，遷建回北斗鎮的作業紙上談兵3年多，北斗奠安宮董事會多次補件後再度送審，縣政府預訂8月初開會審查；建設處今天表示，北斗奠安宮申請變更土地供古廟重建，縣都委會專案小組審查傾向樂觀，若能通過將進一步提交縣都委會、內政部都委會，回家的路還很長遠。

財團法人北斗奠安宮董事會規畫把移往花壇鄉台灣民俗村，原磚原瓦拆建搬回奠安宮停車場重建，因停車場地目屬於都市計畫區內農業用地，董事會依規定申請變更地目為宗教專用地，縣政府都市計畫委員會成立專案小組審查，已召開第一次會議，要求北斗奠安宮董事會補件，近日將召開第二次會議。

北斗奠安宮停車場的用途除了供信眾停車、借給北斗鎮公所舉辦跨年晚會，及大甲媽遶境南彰化期間的隨香信徒搭帳蓬休息場地，近日有「飛仔」把奠安宮停車場當飆車練習場，引起地方注意和批評不尊重媽祖，希望古廟趕快遷回來。

北斗奠安宮董事長陳在說，滄海桑田變化無窮，古廟回到停車場有其歷史意義，搬回來好像回到溪邊，只不過溪流現在變成農田，董事會已補足資料送審，期待進度順利，早日通過變更地目，董事會會在停車場重新蓋回古廟，停車場對面蓋媽祖文化館展示奠安宮媽祖的珍貴文物，讓北斗鎮多一個宗教觀光景點。

縣政府建設處表示，北斗奠安宮申請變更地目一案，在彰化縣政府的作業應該順利樂觀，如能通過審查，縣政府提交到內政部都委會，據了解，內政部都委會待審案件很多，縣政府實在無法預測何時審查北斗奠安宮的案子。

北斗奠安宮正殿1983年登錄為國家三級古蹟，但廟方和信眾合力興建後殿之後，地方對古廟前殿分為保存派與拆除派，1988年拆除派占上風，先申請解除古蹟身分再予拆除，翌年8月信徒代表大會決議把古廟送給台灣民俗村，1990年底搬進台灣民俗村直到現在。2001年8月北斗鎮公所和台灣民俗村協調古廟送北斗鎮，辦理期間台灣民俗村被法拍，買主都同意送古廟回北斗，2013古廟身分改為歷史建築。

停車場 歷史建築

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