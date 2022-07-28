彰化藍營連二人退黨震憾彈 縣議員蕭如意退黨選鄉長

國民黨彰化縣議員蕭如意今天發出退黨聲明書，表示參選社頭鄉長到底，蕭如意說，雖然縣黨部可能覺得他不歸屬於地方大老派系門下，但他是跟民眾站在一起；國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，對於蕭如意退黨很遺憾，會再慰留，希望他能留下來和國民黨繼續打拚。

繼有意參選彰化市長的前縣議員張東正昨天宣布退黨後，今天蕭如意再拋出震憾彈發表退黨聲明書，蕭如意曾任二任社頭鄉長、二任縣議員，此次五合一選舉原欲參選社頭鄉長，但社頭農會總幹事蕭浚二也欲參選社頭鄉長，並登記國民黨黨內初選已獲提名，蕭如意則以「登記也沒用」而未登記黨內初選。

蕭如意今天發表退黨聲明書說，他認真服務民眾繁榮地方，當初是在政黨的推薦下參選，身為黨員拿到政黨推薦書時，絕對承擔責任全力以赴，那時國民黨跟民眾還是站在一起的。

蕭如意說，在國民黨最艱困時候，他擔任區黨部主委，克盡職守且無役不與，今年選舉年，他也提早部署相關規劃，卻在新的縣主委上任後，無預警遭到解職，至今未被告知緣由。

「外面風聲很多，但過多的政治算計我不懂，我是一個扛得起鋤頭的老園丁」，蕭如意重砲說，為了地方發展，為了不讓乾淨的社頭硝煙瀰漫，讓單純的選戰不再被見縫插針，也為了他對鄉親們的承諾，雖然不捨，但他仍宣布退出國民黨，更強調「當政黨理念跟民眾有距離時，應該回到民眾身邊，跟民眾站在一起。」

對於張東正與蕭如意接連退黨，蕭景田說，他剛接黨部主委就碰上五合一選舉，對於二人的退黨對他而言也是挫折，或許他有不周到的地方，但提名機制是黨中央規定行之有年，不是他個人能改，彰化縣都按規定辦理初選，二鄉鎮的狀況不同，蕭如意連初選登記都沒參加，當時他是親自登門拜訪請有意參選鄉長的蕭如意登記，才能依初選機制進行協調，但蕭如意仍不願意登記。

蕭景田說，他希望能盡速和蕭如意見面慰留，希望他能繼續留在國民黨一起打拚，如果有任何意見，他也願意配合。