草屯彰明電子愛情密碼鎖主題牆 林明溱代言認購助弱勢

草屯彰明電子公司發起「七夕情．傳遞愛」活動，邀請情侶認購愛情密碼鎖，限量1000個，所得將全數捐贈給縣內社福單位，現場一對情侶經過得知活動，立即認購愛心鎖掛上主題牆，又用高難度姿勢秀恩愛，現場充滿粉紅泡泡的氣氛，縣長林明溱為活動代言，歡迎大家買愛情鎖送愛心，也預祝全天下情侶、夫妻情人節快樂。

彰明公司活動主辦人趙珍妮說，彰明電子七夕情人節活動今年邁入第5年，首度結合七夕情人節號召大家傳遞愛心、將小愛轉大愛，愛情密碼鎖認購活動自7月28日起至8月10日止，除了愛情鎖頭，並附上一對專屬留言板，全部認購所得將公布在彰明電子臉書上，並將所得全數捐給財團法人南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園、社團法人南投縣麻煩小天使協會、陳綢兒少家園。

縣長林明溱在留言板上寫下「我愛縣民」後表示，七夕情人節快到了，他就像談戀愛一樣，把縣民當作戀人般的認真對待、用心傾聽，完善縣內大小建設，感謝執政8年來大家的支持，贊同彰明電子公司動員所有員工發起買鎖送愛心活動，相當有意義，歡迎民眾踴躍認購，也預祝大家情人節快樂。