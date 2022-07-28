南投埔里垃圾入侵空地、省道邊坡 居民提整治對策

南投縣埔里鎮遭垃圾入侵，嚴重影響環境衛生。南投縣環保局昨晚和居民座談，認為大型廢棄物來自清潔業者運載傾倒，大坪頂地區也有移工和居民將生活垃圾丟到台21線邊坡，環保局長李易書說，除了追查偷倒者開罰，也規劃設置垃圾固定集中站，避免移工居民亂丟垃圾。

埔里鎮合成里水流東偏僻產業道路，最近民眾發現有四處邊坡，被人傾倒大量垃圾，汙染整個環境，台21線埔里至國姓段下方沿線更出現多處大型棄置點。南投縣環保局、埔里鎮公所昨晚和居民座談，檢討垃圾來源並提出改善亂丟垃圾辦法。

李易書說，根據路口監視器，發現有清潔業者以車輛載運大型廢棄物傾倒在空地；台21線旁的垃圾棄置點，則以居家垃圾為主。大型廢棄物已經完成清運，台21線棄置點部分因為邊坡陡峭，將以吊掛方式到邊坡下方清除。

林姓居民說，台21線棄置點主要在大坪頂地區，當地是高地蔬果專業區，有許多外籍移工，曾看到移工騎電動車，隨手將垃圾拋到公路下方，也有居民貪圖方便照做，垃圾越積越多。

李易書說，大坪頂地點偏遠因產業特性，移工無法配合清潔車作業時間，和公所、居民討論後，決定在台21線設置固定垃圾集中站，方便垃圾清運，但設置地點和數量需進一步討論，以免反成髒亂點。