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中市長照即時通APP 2.0開箱！長者：動動手指輕鬆預約

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「台中市長照即時通APP」升級2.0版今天開箱，新增長照接送功能。圖／中市府提供
「台中市長照即時通APP」升級2.0版今天開箱，新增長照接送功能。圖／中市府提供

「台中市長照即時通APP」升級2.0版今天開箱，新增「長照接送」功能，可透過APP預約長照交通車。南屯區73歲張姓老翁今天現身說法表示，他每月需定期至醫院追蹤治療，「動動手指就能預約！」很便利。

台中市副市長陳子敬說，台中市長照服務據點數為全國第一，台中領先全國推出的「台中市長照即時通APP」，可清楚知道申請長照服務進度、補助額度及剩餘額度，有效運用長照服務的四包錢，包括照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等四項補助。

陳子敬說，「台中市長照即時通APP」至昨天累計下載逾2萬6000人，操作介面簡單，新增「長照接送」功能，讓預約長照交通車方式更多元，感謝衛福部支持，讓台中成為長者樂活的幸福城市。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳說，在台中市府團隊努力下，台中的長照服務涵蓋率逾70%，超越全國平均值67%，非常難得。今年衛福部補助相關服務超過65億元，盼透過長照即時通APP 2.0版促進長輩健康，減輕照顧者負擔。

衛生局表示，73歲張姓長者10年前在運動中撞擊併發主動脈剝離，六次中風，固定每月回診，今年3月開始用APP預約交通車，看診後可馬上用APP預訂下一次回診車輛，APP也會簡訊提醒。

「動動手指就能預約！」張姓長者今天現身會場示範操作APP，並分享心得表示，訂車很便利，交通車抵達有簡訊提醒，很貼心。家屬也能填寫請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，另類長照小幫手。

衛生局表示，凡居住於台中市失能長者、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級2級(含)以上者，都可透過下載「台中市長照即時通APP」預約特約長照交通車，享有e指化便利的長照交通接送服務。

「台中市長照即時通APP」升級2.0版今天開箱，73歲張姓老翁（中）示範動動手指就能輕鬆預約長照接送。圖／中市府提供
「台中市長照即時通APP」升級2.0版今天開箱，73歲張姓老翁（中）示範動動手指就能輕鬆預約長照接送。圖／中市府提供

長照 陳子敬

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