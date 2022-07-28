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彰化今年中元節活動防疫正常化 元清觀普桌預定快爆桌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國內疫情趨緩，針對即將來臨的中元普度彰化宮廟幾乎都恢復以往正常作法。圖／彰化縣府提供
國內疫情趨緩，針對即將來臨的中元普度彰化宮廟幾乎都恢復以往正常作法。圖／彰化縣府提供

國內疫情趨緩，針對即將來臨的中元普度彰化宮廟幾乎都恢復以往正常作法，沒有特別限制民眾，彰化縣府民政處說，今年疫情趨緩，將依照中央指揮中心規定，中元普度或殯葬行業都採一般防疫規定。

縣府民政處長賴致富說，明天農曆7月1日鬼門開，也是慈悲孝親月的開始，去年時值防疫影響中元普渡受到很多限制，今年彰化縣中元普度沒有額外加以限制，依照中央指揮中心最新防疫指引辦理，但呼籲所有各宗教團體及民眾於中元普度相關活動也要落實相關防疫規定。

彰化市元清觀去年因疫情嚴峻，配合政府政策未開放民眾，由廟方代為普度，但今年都趨於正常，彰化市公所寺廟室主任林大猷指出，1100桌普桌的訂購，今天為止只剩8桌名額，民眾相當踴躍，今年辦理方式恢復正常，對民眾也沒有特別限制，但所管理的廟宇仍維持量體溫、噴酒精等進入管制，仍維持防疫。

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