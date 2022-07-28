產銷履歷達人奪3屆 台中大安農會今慶賀

台中市大安區農會長期輔導農友推動安農五寶，包括香腸、芋頭、大安葱、酒莊、安泉米產銷履歷驗證有成，農糧署中區分署陳尚仁秘書今天到農會送產銷履歷紅榜祝賀，先後由農會總幹事蔡建宗及芋農黃至青獲產銷履歷達人後，水稻陳蓮章今年也拿下殊榮，大安農會奪3屆產銷履歷達人。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安農會秉持著「安心呷、農為您、共好和公益」11字金言做為推動農務目標，國人環保意識抬頭，為了自身安全買生活物品都很挑剔，蔡建宗有鑑於此，加入產銷履歷制度，大力輔導農民加入行列，農會負責提升價格收購及銷售農產品。

飛天豬「安農五寶」–大安葱、芋頭、安泉米、豬肉、酒等五大類品牌都完成產銷履歷驗證，為飛天豬品牌之豬肉、芋頭、安泉米榮獲產銷履歷達人奪3屆。

農委會表示，今年度產銷履歷達人徵選活動，首度將「個別驗證」及「集團驗證」進行分組選拔，今年4月開始徵件，報名踴躍共116件，創歷年新高，歷經各產業機關代表、專家學者進行資格審查、初選及複選嚴謹評核，共選出15名優秀菁英與傑出團隊。