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彰化139線自行車道改善13公里 標線、路面、護欄整建

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
139線彰化段改善工程最後階段6月底已發包，近日開工，彰化縣長王惠美前往視察工程狀況。記者林敬家／攝影
139線彰化段改善工程最後階段6月底已發包，近日開工，彰化縣長王惠美前往視察工程狀況。記者林敬家／攝影

縣道139線大彰路是國內知名的自行車路線，但路不平影響安全，彰化縣府從從2020年開始改善道路品質，今年再申請中央2千萬經費投入，7月下旬開工，工程將完成彰化段的最後一哩路，這次也將13.3公里的標誌標線做通盤檢討，劃設自行車藍色標線，指引單車族方向與補給站據點，預計11月前可完工。

縣道139線一年四季林茂生態最豐富，也因道路起伏蜿蜒優美，常有重機族、自行車族往來，雖被譽為全國前三名生態最豐富的自行車綠色隧道，但道路年久失修，加上路邊樹根時常突起，反成為騎乘自行車的阻礙，陳姓市民說，自行車族為避免被絆倒，閃避道路樹根會騎到路中與車爭道相當危險。

縣府工務處說，139線改善工程主要將補丁路面做到路平，路邊製作30公分高的「路介石」，讓樹根長往地底下，避免破壞路面，沿路也設置護欄，維護民眾安全。

139線工程最後階段6 月底已發包，近日開工，彰化縣長王惠美前往視察工程狀況，她表示，縣府在縣道139線分期改善，前面包括爭取前瞻基礎建設經費以及縣款投入，已完成路面改善11.7公里，這次範圍從大彰路一段665巷至南投縣界，鋪面改善長度約 1.6 公里及孔蓋下地90處，同時也針對道路附屬設施辦理改善，更友善自行車族。

芬園鄉長林世明說，縣府經費挹注改善四條道路，讓地方基礎建設更完善，139線道路況更好，有助帶動地方觀光。

縣道139線大彰路是國內知名的自行車路線，但路不平影響安全。圖／彰化縣府提供
縣道139線大彰路是國內知名的自行車路線，但路不平影響安全。圖／彰化縣府提供

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