盧秀燕腳傷可能二次動刀？市長施政報告延到9月12日

台中市議會本屆最後一次定期會，今天開議。市長盧秀燕腳傷手術住院，無法出席，副市長黃國榮說，醫生要求盧秀燕休息兩天，今明兩天都請假，是否再動第二次刀有待醫師決定。

民進黨團總召江肇國說，施政報告應由市長親自列席，建議延後明天的施政報告，等盧秀燕恢復後再進行。議長張清照表示，會進行朝野協商。

市長盧秀燕昨天因腳傷開刀的消息傳出，臉書湧入各界祝福，包括市長選戰對手蔡其昌及多位民進黨市議員。新聞局長鄭照新說，市長仍住院，醫生囑付要先休息兩天，議會的大會及明天的施政報告市長都無法出席，至於市議會若要求變更議程，讓市長施政報告延後，尊重市議會的決定。

江肇國說，應該變更議程，讓市長可以安心養病，避免影響病情，市長的為人不怕面對挑戰與質詢。無黨籍議員陳廷秀說，議程經過多次協商，應照事先的流程來走。主席張清照說，市長施政報告調整到9月12日。

鄭照新說，市長原計劃周五施政報告結束後才看醫生，但因腫脹太嚴重，所以提前昨天開刀，感謝議會體諒，不管市議會議程如何排，市長會配合，市長今天就依照醫生專業的意見，請假以今明天為主，之後要看狀況。