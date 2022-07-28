搶搭末班老人接種禮！台中今明兩天再開老人快打站

因應中央宣布65歲以上長者接種獎勵延期至7月31日，台中市今明兩天再開設46處快打站（45處快打站及梨山衛生所），共62場次，為台中市長者接種第4劑莫德納，長者打完疫苗可領500元禮券及2劑快篩等接種禮。

台中市南屯區慈濟台中靜思堂長者快打站今天上午8時30分開打，第一小時有60人接種，到打率約二成二。

台中市政府說明，因應中央日前宣布65歲以上長者接種獎勵延期至7月31日，為維護長輩權益，讓全市約7萬名長者符合優惠請領資格，今明再開長者快打站，長者打後規劃在留觀區由工作人員統一發送接種禮。

民政局說明，現場主要是開放設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民打第四劑，若台中市長者要補打第一劑、第二劑或第三劑，也歡迎前往快打站接種；部分戶籍在台中的長輩因第三劑疫苗在外縣市施打，市府無法造冊通知，可攜帶小黃卡、身分證及健保卡直接到鄰近快打站接種。

民政局指出，市府持續提升長者快打站接種舒適度，此次推出優化版長者快打站，備有冷氣、空調，報到區、留觀區也妥適規劃長者休息等待區域，戶外視現場搭設遮陽、遮雨棚等，並於排隊動線盡量設置風扇。