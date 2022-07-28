面對地方質疑 南投縣府決定砂石車周六不得行駛台16線

針對台16線周六開放砂石車通行，原本2月26日已試行屆滿，上午卻遭集集鎮長陳紀衡指責「砂石車假日通行無限延長，林明溱縣府內有門神？」南投縣政府昨天緊急決定，即日起周六停止台16線開放砂石車通行，要求警察局等相關單位持續加強取締違規砂石車。

集集鎮長陳紀衡指出，台16線周末禁止砂石車通行，是十多年的規定，但疫情期間開放周六通行台16線的許可，南投縣政府似乎執意無限期延長，且砂石車違規紀錄惡化，罔顧在地民眾與遊客的用路安全，有違林明溱縣長觀光首都願景，同時，縣長林明溱任內，對砂石業者環保違規的裁罰案件，遠低於前縣長李朝卿任內的裁罰案件數，讓人好奇縣府內有是否有砂石業的門神。

縣府說明，南投縣砂石公會為配合第四河川局及縣府辦理河川疏濬作業，提高疏濬效率，請求開放台16線周六通行案，縣府為加速疏濬土石的去化，同時增加土石標售收入，挹注縣內國中小營養午餐需求，經邀集相關單位勘查，並提報南投縣道路交通安全聯席會報審查後同意，通過後公告自同年11月27日起試行3個月（今年2月26日屆滿）。

之後，南投縣砂石公會在今年3月28日申請續辦，縣府受理勘查後，基於前次開放期間台16線路段砂石車無明顯事故，多數與會單位無反對意見，經現場討論決議，且砂石公會也於會中表示，會加強約束砂石車司機及砂石業者，縣府才同意在台16線裝設監視系統，相關錄影畫面提供執法單位取締，經南投縣道路交通安全聯席會報審查通過。