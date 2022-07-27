砂石車行駛台16線沿線居民怕怕 南投縣府禁止通行

南投縣政府去年開放砂石車周六可行駛省道台16線，居民認為縣府延長砂石車行駛許可，影響居民和遊客安全。南投縣政府晚間宣布，考量疫情趨緩且南投遊客增加，即日起取消砂石車周六行駛台16線，並加強取締砂石車違規，確保交通安全。

南投縣政府表示，南投縣河川疏浚土石標售是縣內國中小營養午餐經費來源，縣府為配合第四河川局疏浚濁水溪，加上南投縣砂石公會請求開放台16線周六通行，邀集各單位會勘後，從去年11月27日起試辦3個月至今年2月26日。

砂石公會今年3月28日申請續辦，縣府4月1日再次勘查，因試辦期間砂石車無明顯事故，多數與會單位無反對意見，砂石公會也表示會加強約束砂石車司機及砂石業者，縣府並在台16線裝設監視系統，相關錄影畫面提供執法單位取締，經南投縣道路交通安全聯席會報審查通過。

南投縣工務處表示，台16線監視設備在6月29日完成設置，縣府公告自7月2日起再試行3個月至10月1日止。

不過，集集鎮公所認為台16線假日遊客多，砂石車往來頻繁，且常有超速違規等紀錄，影響居民和遊客安全，也不利南投觀光發展，集集鎮長陳紀衡明天將開記者會，認為縣府對砂石車環保違規裁罰件數比前縣長任內低，質疑縣府延長砂石車周六行駛台16線的用意。