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盧秀燕腳傷開刀逾3小時 清出血塊虛弱臥床模樣曝光

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盧秀燕腳傷開刀逾3小時 清出血塊虛弱臥床模樣曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕因腳傷腫脹，今天下午開刀取出血塊，晚間虛弱模樣曝光。圖／翻攝自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕因腳傷腫脹，今天下午開刀取出血塊，晚間虛弱模樣曝光。圖／翻攝自盧秀燕臉書

台中市長盧秀燕日前因跌倒，導致右腳踝嚴重腫脹，繼上周請假就診後，今早又臨時向市民請假；盧秀燕今晚7時30分發文表示，自己從下午3時許開始動手術逾3個小時，醫師將腿部髖關節的血塊清出，感覺有點累，但會努力加速復原。

台中市議會第3屆第8次定期會第1次會議將於明天上午舉辦，但市府公開行程中，只見副市長黃國榮將出席備詢，台中市長盧秀燕因腳傷開刀，因醫生囑咐須確認術後狀況，留院觀察，因此向議會請假。

盧秀燕表示，自己一向重視議會質詢，原定明天將進市議會備詢，過去開刀完的復原期間，也曾杵著拐杖走進去，向議會、議員及市民朋友，清楚說明市政推動的方向與成果。

但如今身體狀況的確不允許，也向議會請假，感謝議會同仁對突發狀況的體諒與包容。盧秀燕說，感謝市民的溫暖，一直是自己最大的動力，有看到大家留言，想立刻起身回到市府，繼續為大家打拼。

台中市長盧秀燕因腳傷腫脹，今天下午開刀取出血塊，向議會告假，明天由副市長黃國榮代為備詢。圖／翻攝自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕因腳傷腫脹，今天下午開刀取出血塊，向議會告假，明天由副市長黃國榮代為備詢。圖／翻攝自盧秀燕臉書

盧秀燕 台中市長 手術

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