錯過育雛期！奧萬大領角鶚「小貓」驚喜現身 萌翻眾人

炎炎夏日，各地氣溫居高不下，但南投縣奧萬大國家森林遊樂區因位居山區，氣候涼爽適宜，且山林生態豐富，近期園區又有新成員加入，保育類領角鶚家族誕下幼雛，令工作人員驚喜，而小貓頭鷹睜著烏黑大眼的模樣可愛，萌翻眾人。

奧萬大位居中高海拔山區，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，入夏環境涼爽，且山林生態資源豐沛，身在山間能聆聽蟲鳴鳥叫、享受森林浴及呼吸芬多精，甚至巧遇山羌、獼猴等野生物動，成為國人賞花、避暑的旅遊勝地。

近期奧萬大園區沙印停車場更有新成員加入，是「小貓頭鷹」領角鶚幼鳥，奧萬大森林遊樂區表示，每年貓頭鷹育雛季約在5至6月，但今年因梅雨期較長，直到6月底均未發現蹤跡，原以為可能沒有「小貓」了，未料牠們延至7月才現身。

工作人員提到，這陣子晚飯後過後，如常走往調整池方向散步，行經沙印停車場附近總能聽見「小貓」細微的乞食聲，相當可愛；而領角鶚幼鳥睜者烏黑大眼的可愛模樣，也被遊客拍下，並分享給大眾，一同感受「小貓」萌翻眾人的魅力。

奧萬大森林遊樂區提醒，奧萬大生態豐富，野生動物活動領域難免與人類活動範圍重疊，因此呼籲民眾若發現野生動物，甚至蝴蝶、昆蟲、爬蟲類等均須遵守不餵食、不干擾、不接觸的三不原則，以免其行為影響高山生態，也確保自身安全。 奧萬大國家森林遊樂區領角鶚家族幼雛今年7月才現身，模樣可愛。圖／取自「取自奧萬大情報站」臉書 奧萬大國家森林遊樂區領角鶚家族幼雛今年7月才現身，模樣可愛。圖／取自「取自奧萬大情報站」臉書

商品推薦