神岡公托明年4月完工 收52名娃兒月付7千元
台中市神岡區首座公托暨親子館，結構體工程完工，正進行管線設置及室內裝修，進度超前，預計明年4月落成。神岡托嬰中心預計收托52名0至2歲嬰幼兒，月費7000元低於私托均價，民代關心應增額招生，避免家長搶破頭。
市議員羅永珍與社會局長彭懷真視察工地，羅永珍表示，青年育兒壓力沉重，私托均價約15000元，神岡托嬰中心月費7000元，許多家長期盼已久，屆時開放報名勢必搶破頭，期盼擴大收托量能及提高托育補助，減輕家長育兒負擔。
公設民營神岡托嬰中心暨親子館位於神岡區神岡里，新建工程總經費計3434萬元，由衛生福利部社會及家庭署補助1800萬元，台中市府自籌1634萬元。
彭懷真表示，近年少子女化趨勢，家庭結構轉變成核心家庭(小家庭)，育兒成本增加，因此盧市長推動「公托及親子館倍增計畫」，期待透過完善的公共托育資源，平價的托育服務，協助青年安心成家，讓台中成為好生好養的幸福宜居城市。
神岡托嬰中心暨親子館由社會局新建自辦，未來委託中華民國唐氏症基金會營運，預計提供52名0-2歲嬰幼兒托育服務、0-6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，以及早期療育等福利服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言