不捨妻成皮包骨、夫想拔除維生系統 創世伸援又恐斷炊

家住南投的阿美11年前中風變成植物人，丈夫獨力照顧，還得打零工賺醫療費，家中經濟拮据惡化，阿美因營養不良瘦成皮包骨，體重不到30公斤，所幸創世伸援獲改善；但創世因疫陷困境，植物人餐食費用將斷炊，盼各界行「膳」協助。

61歲阿美與丈夫打零工維生，生活不富裕，但2人能在一起就是幸福，未料11年前阿美突然中風成了植物人，丈夫錯愕，但他沒時間悲傷，一肩扛起照護責任與費用，四處兼差，可面對龐大的醫療開銷，原本就經濟拮据的家境更加惡化。

阿美丈夫要打工賺錢，還要照顧她，蠟燭兩頭燒，而因無法完善照護，本來有些豐腴的阿美因營養不良日漸消瘦、身上傷口逐漸惡化，看著妻子瘦成皮包骨，他心如刀割，一度想過拔除其維生系統，助妻子解脫，可終究不捨，創世為此伸援。

創世草屯院表示，5年前阿美經轉介至創世，當時她體重不到30公斤，丈夫盼提供到宅服務，之後為能好好工作賺照護費，2年前讓她入住安養院，而在護理人員專業照料下，她體重已增至50公斤恢復正常體態，阿美丈夫則寬慰又感動。

只不過，近年疫情嚴峻，導致創世草屯院面臨斷炊危機，該院長曾香潓說，像阿美一樣待援的植物人不少，光是該院在南投地區就安養50人，到宅服務80多個弱勢家庭，光維持他們每日6餐的餐食費用，每月支出高達45萬元，負擔沉重。