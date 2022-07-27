快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百餘年仍湧泉不斷 彰化八卦山紅毛井完成修繕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化八卦山紅毛井水質清澈，至今仍有許多人前往洗衣服。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山紅毛井水質清澈，至今仍有許多人前往洗衣服。記者劉明岩／攝影

彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天由縣長王惠美舉辦竣工儀式，期使紅毛井歷史風華再現，活絡觀光。

這項修繕工程由縣府補助68萬元，公所自籌30萬多元，除公會堂門窗修繕外，大部分的重點落在八卦山紅毛井周邊設施的改善與修繕，包含鋼棚架除鏽翻新、前方洗衣池整修、加強燈具照明、增加無障礙坡道、水塔遷移等。

出席竣工典禮人士，包括縣長王惠美、彰化市公所秘書陳瑞仁、中山里長楊炎坤、三角埔福德宮名譽主委李志民等多位民意代表，王惠美說，縣府透過文史專家學者林文龍協助撰稿，更新紅毛井的整建碑記，用以紀念與紀錄這次八卦山紅毛井的整理及改善。

王惠美說，紅毛井在當年荷蘭人占據台灣時，是荷蘭傳教士與士兵在此處駐紮掘井取水，故當地人稱此井為「紅毛井」或「番仔井」，井旁供奉福德正神，以喻「飲水思源」，此井歷經百餘年仍水源充足，去年時值枯水期，仍有大量水源湧出，水清甘甜，很多民眾取水回去泡茶，目前仍有家庭主婦前來洗衣，呈現各種不同風貌。

王惠美指出，公會堂、紅毛井2002年及2026年分別規劃為彰化縣歷史建築，歷經風吹日曬，原有遮風避雨等設施老舊，經里長與地方仕紳反映，由縣府及市公所辦理修繕，如今完成，歡迎民眾前來拜土地公求平安，也來看紅毛井。 　

彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天由縣長王惠美主持竣工儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天由縣長王惠美主持竣工儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天竣工，縣長王惠美（右4）了解修繕後的設施。記者劉明岩／攝影
彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天竣工，縣長王惠美（右4）了解修繕後的設施。記者劉明岩／攝影
彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，連土地公廟也整修，今天由縣長王惠美主持竣工儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，連土地公廟也整修，今天由縣長王惠美主持竣工儀式。記者劉明岩／攝影

王惠美 歷史建築

延伸閱讀

邀「跆拳戰神」朱木炎代言 竹塘米環鄉馬拉松受理報名

彰化社區大學疫情下苦心經營 聯合成果展秀學員才藝

全台唯一茉莉花小鎮 產品加值獲國際大獎

彰化長青卡升級 長者補助搭國光、統聯到台北、高雄

相關新聞

百餘年仍湧泉不斷 彰化八卦山紅毛井完成修繕

彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天由縣長王惠...

影／中市警局長勤教發言惹風波 市警局：意在激勵基層信心

台中3天內就驚傳2起槍擊案，共造成1死1傷。中市警局昨晚起執行肅槍專案，局長蔡蒼柏於勤前教育時提到，民代、媒體在選舉期間...

石岡區中91道路中斷15年 重建工程明年中旬完工

台中市石岡區中91線是在地居民往返石岡市區與五福臨門的觀光要道，2007年柯羅莎颱風重創，1.7公里處邊坡滑移、道路中斷...

夢到300顆壽桃以為吉兆！簽樂透摃龜糗發文 好友幫她圓夢了

溪湖樂湖食物銀行組長鐘珮慈在觀世音菩薩聖誕當晚，夢到神明告訴她有人會捐300顆壽桃，她當成吉兆，隔天去買樂透彩券卻摃龜，...

二行程機車汰換慢 中市府提高車行宣導獎勵金

二行程老舊機車，成了嚴重空污問題。為加速民眾報廢二行程機車，台中市今年針對車行業者加碼獎勵金，宣導報廢二行程機車獎勵金由...

影／豐原果菜批發市場啟用電子拍賣 效力提升透明公開

營運超過一甲子的台中豐原果菜批發市場，每年蔬果交易量約5萬公噸，是台中第二大果菜批發市場，今啟用電子拍賣系統可替拍賣員紓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。