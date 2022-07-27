百餘年仍湧泉不斷 彰化八卦山紅毛井完成修繕

彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天由縣長王惠美舉辦竣工儀式，期使紅毛井歷史風華再現，活絡觀光。

這項修繕工程由縣府補助68萬元，公所自籌30萬多元，除公會堂門窗修繕外，大部分的重點落在八卦山紅毛井周邊設施的改善與修繕，包含鋼棚架除鏽翻新、前方洗衣池整修、加強燈具照明、增加無障礙坡道、水塔遷移等。

出席竣工典禮人士，包括縣長王惠美、彰化市公所秘書陳瑞仁、中山里長楊炎坤、三角埔福德宮名譽主委李志民等多位民意代表，王惠美說，縣府透過文史專家學者林文龍協助撰稿，更新紅毛井的整建碑記，用以紀念與紀錄這次八卦山紅毛井的整理及改善。

王惠美說，紅毛井在當年荷蘭人占據台灣時，是荷蘭傳教士與士兵在此處駐紮掘井取水，故當地人稱此井為「紅毛井」或「番仔井」，井旁供奉福德正神，以喻「飲水思源」，此井歷經百餘年仍水源充足，去年時值枯水期，仍有大量水源湧出，水清甘甜，很多民眾取水回去泡茶，目前仍有家庭主婦前來洗衣，呈現各種不同風貌。