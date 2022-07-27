石岡區中91道路中斷15年 重建工程明年中旬完工

台中市石岡區中91線是在地居民往返石岡市區與五福臨門的觀光要道，2007年柯羅莎颱風重創，1.7公里處邊坡滑移、道路中斷，經建設局與居民、地主協商，規劃「石岡區中91線道路復建工程」重建168公尺道路，工程總經費6千萬元，預計明年7月完工。

石岡區中91線是在地重要的農產運輸道路，也是居民往返石岡市區及五福臨門觀光道路，但2007年柯羅莎颱風豪雨造成中91線道路中斷，地方農民及遊客皆需繞道而行。

「堅持在地居民的參與！」建設局長陳大田表示，中91線約1.7K處因柯羅莎颱風豪雨造成邊坡滑移、道路中斷，因居民及地主就用地問題無法達成共識，延遲至今，近年建設局以會勘協調、辦理地方說明會了解民意，今年順利推動工程開工。

2008年市府編列經費辦理「石岡區中91線復建工程可行性規劃」整體規劃工作，確立道路復建路線及主要工程項目，去年辦理「石岡區中91線道路復建工程」設計案，進行道路復建設計工作。

同時為確保道路永續使用及降低邊坡擾動，規劃EPS輕質填方及設置坡面保護工程，完工後可維持坡面穩定性及用路人安全。