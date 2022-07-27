觀光休閒農場苦撐 彰化業者盼爭取國旅補助

中央為振興觀光休閒業，提供國旅補助，但彰化縣觀光休閒農業發展協會總幹事黃錫瑋說，休閒農場根本不在補助之列，今年暑假彰化有約一半中小型休閒農場仍受疫情影響暫停接團客，甚至有休閒業者連發薪水都有問題，但今年並沒有對休閒農場等有相關補助，大家都只能苦撐。

「大家現在已經沒力氣唉了吧」黃錫瑋說，今年7月中開始的國旅補助只有給飯店等旅宿業者，並沒有將休閒觀光農場等納入補助範圍，疫情期間大家已苦三年，有些大型休閒業者面對動輒每月10、20萬元的水電費，員工的薪水等，都快發不出來，因應疫情員工也只能分流上班。

黃錫瑋說，以往他的農場一年約可接四千名國外觀光客，疫情後已三年沒有國外觀光客了，即使最近疫情看似趨緩，但觀光客回流不到三分之一，讓業者經營壓力很大，以他暑假接的旅遊團而言，原本一團報名60人，後來陸續還是有人確診不能來，通報的人數一直改，最後只剩約20人。

埔心鄉魔菇部落休閒農場總經理方世文說，休閒農場受疫情衝擊很大，三年來最嚴重時業績掉九成，機關、公司參觀、教學之旅幾乎停擺，農場只能靠宅配產品苦撐，一般餐廳都還能維持外賣服務，但休閒農場的餐飲服務完全沒生意，最近散客才陸續回流，但團客、教學參觀等僅約回流三分之一。

方世文說，2020年推出的農遊券一人補助250元，那時對休閒農場真的有很大幫助，接到不少遊客來用農遊券，農遊券不僅可在休閒農場買產品，也能做DIY，但去年的農遊券一人888元，反而到休閒農場使用的人大減，大家都去農會等單位大採購，休閒農場賺不到，希望政府能再發行小額農遊券，鼓勵民眾到休閒農場消費。

黃錫瑋說，觀光休閒業受疫情重挫，先前勞工還有補助，今年各農場的勞工也沒補助，連國旅券都無法用在休閒農場，盼中央能再研擬專案補助，否則有業者快撐不下去了。