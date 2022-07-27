快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光休閒農場苦撐 彰化業者盼爭取國旅補助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣觀光休閒農業發展協會總幹事黃錫瑋說，休閒農場受疫情衝擊很大，大家都在苦撐。記者林宛諭／攝影
彰化縣觀光休閒農業發展協會總幹事黃錫瑋說，休閒農場受疫情衝擊很大，大家都在苦撐。記者林宛諭／攝影

中央為振興觀光休閒業，提供國旅補助，但彰化縣觀光休閒農業發展協會總幹事黃錫瑋說，休閒農場根本不在補助之列，今年暑假彰化有約一半中小型休閒農場仍受疫情影響暫停接團客，甚至有休閒業者連發薪水都有問題，但今年並沒有對休閒農場等有相關補助，大家都只能苦撐。

「大家現在已經沒力氣唉了吧」黃錫瑋說，今年7月中開始的國旅補助只有給飯店等旅宿業者，並沒有將休閒觀光農場等納入補助範圍，疫情期間大家已苦三年，有些大型休閒業者面對動輒每月10、20萬元的水電費，員工的薪水等，都快發不出來，因應疫情員工也只能分流上班。

黃錫瑋說，以往他的農場一年約可接四千名國外觀光客，疫情後已三年沒有國外觀光客了，即使最近疫情看似趨緩，但觀光客回流不到三分之一，讓業者經營壓力很大，以他暑假接的旅遊團而言，原本一團報名60人，後來陸續還是有人確診不能來，通報的人數一直改，最後只剩約20人。

埔心鄉魔菇部落休閒農場總經理方世文說，休閒農場受疫情衝擊很大，三年來最嚴重時業績掉九成，機關、公司參觀、教學之旅幾乎停擺，農場只能靠宅配產品苦撐，一般餐廳都還能維持外賣服務，但休閒農場的餐飲服務完全沒生意，最近散客才陸續回流，但團客、教學參觀等僅約回流三分之一。

方世文說，2020年推出的農遊券一人補助250元，那時對休閒農場真的有很大幫助，接到不少遊客來用農遊券，農遊券不僅可在休閒農場買產品，也能做DIY，但去年的農遊券一人888元，反而到休閒農場使用的人大減，大家都去農會等單位大採購，休閒農場賺不到，希望政府能再發行小額農遊券，鼓勵民眾到休閒農場消費。

黃錫瑋說，觀光休閒業受疫情重挫，先前勞工還有補助，今年各農場的勞工也沒補助，連國旅券都無法用在休閒農場，盼中央能再研擬專案補助，否則有業者快撐不下去了。

疫情 國旅補助

延伸閱讀

國民黨彰化市長提名人不敢掛黨徽 主委：我也很納悶

國民黨彰化市長初選落敗 前議員張東正宣布退黨

選彰化巿長？ 張東正今宣布退出國民黨 為選情投變數

墾丁包棟玩 最高折5,200！「小迷鹿」推類地中海之旅

相關新聞

百餘年仍湧泉不斷 彰化八卦山紅毛井完成修繕

彰化縣歷史建築彰化市公會堂及八卦山紅毛井設施，因年久失修，經彰化縣政府及市公所修繕，更新紅毛井的整建碑記，今天由縣長王惠...

影／中市警局長勤教發言惹風波 市警局：意在激勵基層信心

台中3天內就驚傳2起槍擊案，共造成1死1傷。中市警局昨晚起執行肅槍專案，局長蔡蒼柏於勤前教育時提到，民代、媒體在選舉期間...

石岡區中91道路中斷15年 重建工程明年中旬完工

台中市石岡區中91線是在地居民往返石岡市區與五福臨門的觀光要道，2007年柯羅莎颱風重創，1.7公里處邊坡滑移、道路中斷...

夢到300顆壽桃以為吉兆！簽樂透摃龜糗發文 好友幫她圓夢了

溪湖樂湖食物銀行組長鐘珮慈在觀世音菩薩聖誕當晚，夢到神明告訴她有人會捐300顆壽桃，她當成吉兆，隔天去買樂透彩券卻摃龜，...

二行程機車汰換慢 中市府提高車行宣導獎勵金

二行程老舊機車，成了嚴重空污問題。為加速民眾報廢二行程機車，台中市今年針對車行業者加碼獎勵金，宣導報廢二行程機車獎勵金由...

影／豐原果菜批發市場啟用電子拍賣 效力提升透明公開

營運超過一甲子的台中豐原果菜批發市場，每年蔬果交易量約5萬公噸，是台中第二大果菜批發市場，今啟用電子拍賣系統可替拍賣員紓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。