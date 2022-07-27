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中捷2022年度票卡亮相 延續輕簡透風格

中央社／ 台中27日電

台中捷運公司2022年度限量票卡今天亮相，延續中捷一貫「輕、簡、透」風格，將電聯車快速穿梭在綠色隔音牆的特色融入，熟悉的畫面將讓常搭乘捷運的民眾會心一笑。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，台中捷運綠線全線運量將突破900萬人次，中捷公司推出2022年度限量票卡，8月6日上午9時起在中捷松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、高鐵台中站6站車站詢問處獨賣，每站限量250張，每人每次限購3張，售完為止。

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷自2020年起，每年推出一款年度票卡。2022年度票卡為悠遊卡，延續中捷一貫「輕、簡、透」風格，將電聯車快速穿梭在綠色隔音牆的特色融入，熟悉的畫面將讓常搭乘台中捷運的民眾看了會心一笑；卡面呈現無限延伸的綠色隧道意象，也象徵中捷將持續提供安全、可靠、舒適、便捷的服務給民眾。

林志盈表示，中捷每年都會出一款年度票卡，有蒐集2020及2021年度票卡的民眾，絕對不能錯過2022年度票卡，讓台中捷運陪伴走過幸福每一年。

台中捷運 高鐵 森林公園

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