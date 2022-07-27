聽新聞
test
0:00 / 0:00
夢到300顆壽桃以為吉兆！簽樂透摃龜糗發文 好友幫她圓夢了
溪湖樂湖食物銀行組長鐘珮慈在觀世音菩薩聖誕當晚，夢到神明告訴她有人會捐300顆壽桃，她當成吉兆，隔天去買樂透彩券卻摃龜，還把糗事貼上臉書，好朋友們起鬨要幫她「圓夢」，認購了388顆壽桃，今天送到食物銀行捐助弱勢，美夢成真。
鐘珮慈說，日前觀世音菩薩聖誕那晚她夢到有人會捐壽桃，她不知是不是真有人會捐，但先當成神明報名牌，趕快去買樂透，卻摃龜，即在FB上分享此一趣事，沒想到她的好友們取笑她之餘，表示要為她圓夢，紛紛「加1」，認購不同數量的壽桃，2天之內就達388顆，讓她很感動，這些壽桃全部要送給食物銀行的關照戶，希望大家都能得到菩薩的庇護。
溪湖鎮長黃瑞珠說，為了關照生活困難的鄉親，2020年成立樂湖食物銀行，希望集結民間力量，讓處於社會邊緣、生活困難的鄉親不會餓肚子，2年多來，無數民眾捐出各式各樣的食物到銀行，也傳出各種感人故事。
這兩天還有彰化地區的「俊廷直播」也捐給食物銀行一批各式冷凍食品，食物銀行已陸續發送給關照戶，「俊廷直播」認同食物銀行的理念，表示日後將定期每月捐贈冷凍食品給食物銀行。
黃瑞珠說，感謝鐘珮慈的好朋友與「俊廷直播」，同時也感謝過去2年多來默默為食物銀行付出的鄉親，相信「行善之人必有福報」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言