夢到300顆壽桃以為吉兆！簽樂透摃龜糗發文 好友幫她圓夢了

溪湖樂湖食物銀行組長鐘珮慈在觀世音菩薩聖誕當晚，夢到神明告訴她有人會捐300顆壽桃，她當成吉兆，隔天去買樂透彩券卻摃龜，還把糗事貼上臉書，好朋友們起鬨要幫她「圓夢」，認購了388顆壽桃，今天送到食物銀行捐助弱勢，美夢成真。

鐘珮慈說，日前觀世音菩薩聖誕那晚她夢到有人會捐壽桃，她不知是不是真有人會捐，但先當成神明報名牌，趕快去買樂透，卻摃龜，即在FB上分享此一趣事，沒想到她的好友們取笑她之餘，表示要為她圓夢，紛紛「加1」，認購不同數量的壽桃，2天之內就達388顆，讓她很感動，這些壽桃全部要送給食物銀行的關照戶，希望大家都能得到菩薩的庇護。

溪湖鎮長黃瑞珠說，為了關照生活困難的鄉親，2020年成立樂湖食物銀行，希望集結民間力量，讓處於社會邊緣、生活困難的鄉親不會餓肚子，2年多來，無數民眾捐出各式各樣的食物到銀行，也傳出各種感人故事。

這兩天還有彰化地區的「俊廷直播」也捐給食物銀行一批各式冷凍食品，食物銀行已陸續發送給關照戶，「俊廷直播」認同食物銀行的理念，表示日後將定期每月捐贈冷凍食品給食物銀行。