二行程機車汰換慢 中市府提高車行宣導獎勵金

二行程老舊機車，成了嚴重空污問題。為加速民眾報廢二行程機車，台中市今年針對車行業者加碼獎勵金，宣導報廢二行程機車獎勵金由200元提高至500元，鼓勵車行加入宣導行列。

不過，民眾表示，獎勵金應要發給報廢二行程機車的民眾才有感。中市環保局表示，老舊車輛都會去機車行維修，提高車行誘因，讓車行業者願意宣導協助報廢，而不是多賺維修費，有助加速二行程機車汰換。

台中市二行程機車數量在2016年達18萬5千多輛，之後機車數量逐年下滑，但近兩年二行程機車數量減少幅度緩慢，2020年5萬4千多輛，去年4萬6千多輛，今年6月底前還有4萬4千多輛。

台中市環保局推出「淘汰老舊機車宣導報廢獎勵計畫」，提供180萬元獎勵金，鼓勵車行加入宣導行列，協助報廢老舊機車，報費每輛可申請200元獎勵金、報廢二行程機車每輛可申請500元獎勵金，今年10月31日前提出申請。

機車行楊老闆說，市府提高獎勵金，讓車行業者更有動力向民眾宣導，不少老舊機車車主經由車行告知補助資訊後，報廢意願也大幅提升。

不過，潘姓民眾說，提高車行獎勵金，不如將補助給報廢二行程機車的民眾，民眾才真正有感，也加速二行程機車汰換。

環保局長陳宏益說，民眾報廢二行程機車，行政院環保署補助2000元，台中市每輛再加碼補助500元，共2500元，為全台最高。

機車行除了提供車輛販售、修繕、排氣檢測等服務，也是民眾獲知汰換補助相關資訊的主要管道之一，車行就像是機車回收的業務員，提高誘因給車行，讓車行業者願意主動宣導協助報廢，而不是多賺維修費，有助加速二行程機車汰換，降低空氣污染。