影／豐原果菜批發市場啟用電子拍賣 效力提升透明公開

營運超過一甲子的台中豐原果菜批發市場，每年蔬果交易量約5萬公噸，是台中第二大果菜批發市場，今啟用電子拍賣系統可替拍賣員紓壓，資訊公開透明，替農民與消費者雙重把關。

原定台中市長盧秀燕親自主持啟用典禮，但因腳傷復發，今早8點臨時取消行程。農業局副局長蔡勇勝、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤與豐原區各里里長等人出席，見證豐原果菜批發市場歷史性的一刻，場面熱絡。

豐原農產品股份有限公司總經理陳模宗表示，豐原果菜批發市場清晨2點半開拍，全台最早，就是為了服務竹南、苗栗、通霄、苑裡等區菜販，經農糧署補助5成、市場自籌5成，共307萬元設置電子拍賣系統。

陳模宗指出，市場全館僅27位員工，透過先進的電子設備補助，可減輕拍賣員辛勞、提升效能，且強化菜販與顧客的服務能力；其次，電子拍賣過程公開透明，保證產銷雙方權益，消費者能安心購物。

電子拍賣交易資訊即時的特點，供應人可以立即知道市場狀況，評估短期或源分配，調整植栽品項，穩定供需平衡。