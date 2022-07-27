南投中寮成超高齡鄉鎮 縣府盼公所助找地做長照

南投中寮是縣內老年人口比例第二高的鄉鎮，近期再添一個永平村巷弄長照站，全村長照據點增至9個，但長照資源仍嫌不足，縣府社勞處盼公所協助尋找適合場地布建長照站；中寮公所表示，將盤點鄉內合適空間提供場地，健全長照環境。

縣府社勞處指出，南投全縣老年人口已達9.5萬人，縣民人口占比將近二成，代表即將進入超高齡社會，而中寮鄉老年人口占比達二成四，超過縣平均，居全縣老年人口比例第二名，也已成為超高齡鄉鎮，加速布建長照資源是重要課題。

縣府為此與中寮公所、欣欣居家長照機構合作，改善中寮鄉老人會場域，營造高齡友善的銀髮空間，建置無障礙坡道、無障礙設施及電梯等，設立「永平村C級巷弄長照站」，自今年7月起每周一至五上午9時至下午4時提供老人照護服務。

社勞處長林志忠說，中寮再添一處巷弄長照站，目前全鄉已有3個C級巷弄長照站及6個社區照護關懷據點，但全鄉18村僅9個長照據點仍嫌不足，尤其巷弄長照站與社區據點不同，前者才有專業團隊帶長輩上課，以減緩失能、延緩老化。

社勞處因此希望中寮鄉公所能協助尋找適合的社區活動中心或集會所，提供場地作為長照據點，達到全面關照長輩的目標；對此，中寮鄉長廖宜賢說，公所將盤點閒置空間，協助縣府尋找並提供適合供長照使用場地，讓鄉內長照環境更健全。