台中潭雅神沒有身障日照 彭懷真允諾積極開辦

台中市神岡區溪洲身心障礙者社區關懷據點今舉辦活動，社會局長彭懷真與市議員周永鴻和身障者一起練習毛巾操。周指出，潭雅神目前有4處身障據點、2處小作所，但一所身障日照都沒有，資源分配不均。社會局長彭懷真允諾，積極開辦身障社區日間服務，照顧更多身障者和家庭。

今天下午，周永鴻、彭懷真與身障服務對象練習毛巾操，也和社區民眾體驗輔具服務專車。周永鴻指出，潭子、大雅和神岡近年陸續有4處身障據點，希望社會局能加速布建，服務更多身心障礙朋友。

神岡區溪洲社區發展協會理事長王明洲和總幹事楊一新表示，溪洲社區發展協會自2016年起辦理溪洲身障據點，今年邁入第6年，提供45位身障者據點服務和社區參與活動。據點有一群熱心服務的志工，每周二安排身體律動、創意手工以及藝術創作課程，照顧身障者的身心靈。

周永鴻指出，潭子、大雅與神岡區現有4處身障據點，但沒有身障日照，小作所也僅潭子1處，社福資源仍嚴重不足，應加速布建，在潭雅神地區增加服務據點。

周建議，市府應該連結更多在地團體與基金會，加強跨局處合作，儘速盤點可運用的閒置空間，甚至新建社會住宅也是很好的空間選擇。

彭懷真允諾，會積極開辦身障社區日間服務，嘉惠更多身障者和家庭。

彭懷真表示，台中市目前有38處身障據點，提供定點服務、定期家訪和電訪關懷。社會局推動「台中市身心障礙者社區關懷據點計畫」，結合身障需求評估中心、家庭中心、鄰里、民眾等，增強社區支持系統，發掘中高齡身心障礙家庭、獨居身心障礙者及雙老家庭，第一時間協助、轉介。