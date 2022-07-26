疫情加戰爭削弱行善心 華山基金會義賣爆米花助孤老

COVID-19疫情延燒不停，加上俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，全球通膨削弱民眾的消費力，「華山基金會彰化縣」的義賣結餘款比往年少六成，影響穩定供應弱勢長者的日常生活必需品，基金會即日起義賣4種口味爆米花，希望民眾的普度供品多樣化也同時幫助弱勢長者。

華山基金會指出，基金會服務彰化縣約1800名弱勢孤老，疫情發生以來，以電話等方式聯繫他們，降低獨自面對疫情的不安；今年上半年，基金會因疫情停辦各項活動，減少義款和募款來源，緊接著來的全球通膨造成民生物價上漲，基金會已注意到民眾荷包縮水導致行善保守，各種不利因素使基金會義賣結餘減少約六成，恐影響供給孤老生活必需物資。

中元普度即將到來，「華山基金會彰化縣」與魔爆手工玉米花專賣店合作義賣手工爆米花，有原味、楓糖、起司、焦糖四種口味，義賣結餘款用在服務三失（失能、失依、失智）長者，希望民眾選購讓普度供品更澎湃，同時嘉惠孤老。

華山基金會在彰化縣陪伴近1800位孤老，抗疫時代下，協助減低面對疫情生活的不安，適時提供生活防疫物資補給，堅守崗位送暖，然而長輩日常生活需要及照護經費得仰賴各界捐款協助才能順利運作。中元普度將至，華山基金會彰化縣特推出熱銷義賣品【魔爆手工爆米花】，老少咸宜，每包100元，義賣結餘將用於三失長輩服務。用爆米花作為供品兼做公益，中元節更有意義，如有興趣可洽（04）836-6755黃小姐。