台中「林九牧公祠」列市定古蹟 獲經費拚明年文資審查

有133年歷史的台中市潭子區「林久牧公祠」去年底登錄為市定古蹟，民代爭取經費保存歷史文物，獲180萬元補助「台中市市定古蹟林九牧公祠調查研究暨修復再利用計畫」，力拚明年送文化局文資處文資委員會審查，完善修復古建物。

潭子區「林九牧公祠」根據林家年譜記載，建於清光緒15年（1889），去年底登錄為市定古蹟，立法委員楊瓊瓔及市議員賴朝國今舉行會勘，爭取文化部核定180萬元補助「台中市市定古蹟林九牧公祠調查研究暨修復再利用計畫」。

林九牧公祠現任主委林銘達指出，祖先一百多年前從大陸渡海到台灣，在潭仔墘落腳定居，掙了不少產業，幾位先民發起建公祠，成為子孫聚會交流場所；公祠外大門凋刻「長林遺蔭」、殿內有「德垂後裔」橫匾，八字代表林九牧公祠成立的動機及精神。

林鼎實業公司董事長林欽榮說，公祠擁有不少產業，經過委員會同意租用或賣掉後所賺的錢，利用每年2次聚會發給持有人，每年可收到佃農承租繳的租金。而林九牧公祠除了雙邊護龍內部有柱樑損壞，外貌完整無缺，保存尚稱完整。

文化部文化資產局古蹟聚落組張祐創組長表示，林九牧公祠為傳統合院格局，具典型客家建築特色，奉祀林氏開閩始祖林祿公、潭子摘星山莊林其中及神岡大夫第林振芳牌位，為潭子、豐原及神岡地區林氏子孫祭祖祠堂，與地方發展淵源深遠。

整體建築格局為門廳、左右護龍、軒及正廳，建物前有半月池，後有化胎規制完整，且構造亦具特色，展現建築構造技術及時代營造流派特色。建物起造約在光緒15年(1889)，為潭子地區少數保存至今的宗祠，維持當初起造格局，尤其木構件雕刻精緻，室內構造保存完整，展現一定的藝術特色。