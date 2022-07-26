照亮偏鄉的路 二林鎮力推認養路燈績效全縣居冠

台電調高電價，基層公所的路燈電費負擔又加重了，偏偏民眾認養路燈傾向「認養我家前面那一排」，致使認養路燈不如預期熱烈，彰化縣二林鎮公所今獲傑林獅子會認養50盞路燈，累計全鎮1298盞路燈被認養，已達今年目標數的一半。

彰化縣二林鎮是全縣土地面積最大的鎮，力推認養路燈以減省鎮庫支出，傑林獅子會響應路燈認養政策，去年認養50盞路燈，為期一年。今年會員再度捐款合計5萬元，認養50盞路燈，會長莊明章今天代表捐贈給鎮公所，鎮長蔡詩傑受贈後回贈感謝狀，代替全體鎮民感謝傑林獅子會的愛心照亮道路，保護鎮民的行車安全。

鎮長蔡詩傑表示，二林鎮路燈7千盞至8千盞，電費是一筆不小的開銷，傑林獅子會的貢獻義舉除了減輕鎮政財政負擔，也照亮別人；今年認養目標數為30%、約2400盞，他期盼更多鄉親加入認養行列，達到盞盞路燈都有人認養的目標。

民眾都希望門前道路夜間大放光明，透過村里長和民意代表申請裝設路燈，導致鄉鎮市公所都有「選舉路燈」的壓力和困擾，多年前台電盤查這一類未經申請逕自裝設的「黑燈」並興訟追討電費，鄉鎮市公所陸續發起認養路燈等同點亮「光明燈」的活動。

鄉鎮公所人員表示，很多認養路燈的民眾指定「認養我家前面這一排」或「我周圍這些路燈」，結果市區大放光明，偏遠地區路燈認養乏人問津，其實偏鄉很需要善心人士發揮大愛為偏鄉點亮「回家的路」。