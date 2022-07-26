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影／蔡其昌批筏子溪規畫不周全 市府成立專案小組推動

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今會勘筏子溪，批盧市府沒有整體規劃；市府反駁，水利局已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」與環境教育文化館，實質推廣筏子溪環境教育。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌今會勘筏子溪，批盧市府沒有整體規劃；市府反駁，水利局已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」與環境教育文化館，實質推廣筏子溪環境教育。記者林佩均／攝影

立法院副院長蔡其昌今會勘筏子溪，指出他任副院長期間爭取中央經費，整治台中市河川逐段施作，但卡到市府所屬橋梁、土地卻掛一漏萬，盧市府沒有整體規畫，市長換他將啟動30公里水岸綠廊計畫；水利局成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」並在既有建物設環境教育文化館，實質推廣筏子溪環境教育。

台中市長參選人蔡其昌今到筏子溪會勘，受訪指出，台中市前市長林佳龍提出迎賓河營造，由盧市長接手後筏子溪卻荒煙蔓草，無法展現城市特色。

蔡其昌指出，他長期向中央爭取經費整治河川，卻面臨地方政府周邊土地及橋樑整合問題，缺乏整體性規畫，容易產生掛一漏萬的結果，像是筏子溪沿岸就跟張廖萬堅、何欣純、黃國書等委員共同向中央爭取近50億的經費整治，卻不見中市府整體性規畫的筏子溪沿岸水環境營造。

蔡其昌強調，未來若當選市長，4年內啟動「打造30公里的水岸綠廊」的整體性規畫，包含筏子溪門戶計畫、屯區大里溪、市區綠、柳川等河川的改善，讓城市多出30公里的帶狀公園，甚至加入運動設施，讓台中的河川結合在地居民的生活，成為台中的亮點。

水利局表示，筏子溪是中央管河川，台中市政府與中央合作，108年起投入11億元進行筏子溪水岸環境營造，成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，更與南屯區筏子溪旁魚市場的合作，開設「筏子溪水文化暨環境教育館」，推廣筏子溪環境教育。

筏子溪延伸至烏日的堤岸步道，早年由經濟部水利署第三河川局施作，其中有300公尺範圍因腹地不足未能執行，民眾跨越只能走在車來車往的筏子溪東街，險象環生。

水利局指出，以市府預算投入約3千萬元，後續將新設300公尺步道縫合上下游路線缺口，讓民眾不需再與車爭道，並於建國陸橋及高鐵三路陸橋分別增設爬坡道與自行車牽引設施，使整體空間動線更完善，工程預計今年9月可動工，明年5月可完工。

蔡其昌 水利局 2022大選 台中市長

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