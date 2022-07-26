萬安45號演習擴大舉辦 台中文心路警報響瞬無人潮車流

萬安演習第二日，輪到台灣中部地區實施演練，因應國際局勢及兩岸關係緊張，今年擴大舉辦；台中今於南屯區豐樂里，操作「車停，人就近疏散」防空疏散避難，以符合暫時景況。台中市警局表示，此次演習並無違規狀況。

台灣中部地區今下午1時30分至2時，舉行萬安45號軍民聯合防空演練，台中此次於南屯區豐樂里操作「車停，人就近疏散」防空疏散避難；台中市副市長陳子敬下午1時許抵達南屯區公所聆聽演習簡報，隨後至慈濟台中分會靜思堂、水安宮捷運站視察演習狀況。

空襲警報聲於下午1時30分準時響起，手機也跳出演習警報通知，此時台中實施人車疏散，道路淨空；慈濟台中分會靜思堂也實施避難演練，市府也於水安宮捷運站，操作災害救援等演練狀況，直至下午2時，警報聲響起，演練結束，台中道路才逐漸回復日常交通狀況。