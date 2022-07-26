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中部萬安演習 彰化路上人員清空靜悄悄

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報施放實施人車管制，彰化路上靜悄悄。記者林敬家／攝影
中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報施放實施人車管制，彰化路上靜悄悄。記者林敬家／攝影

中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報施放實施人車管制，但仍有不少民眾在警報響起時不知如何是好，員警高喊「離開大街避難」，並引導民眾躲避，開車族則被員警阻攔後引導至路邊停放，路上人潮清空，彰化頓時變成空城，彰化縣警局指出，演習順利，沒有違規情事。

今天萬安演習實施30分鐘「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通管制」及「災害救援」等實作演練，另演習地區轄內機關（構）、學校、國軍部隊及民眾均共同參與。

彰化縣長王惠美在國防部統裁官、內政部警政署評核官、彰化縣警察局長吳坤旭等人陪同下，先後赴「彰化縣警察局」、「台鐵彰化站」、「中華電信彰化營運處」等地視察防空避難演練，同時彰化縣消防局支援消防人員及裝備辦理「戰時救災救護演練」，彰化縣衛生局也支援醫護人員及裝備辦理「戰時救護站開設演練」。

王惠美說，防空警覺「寧可千日不用、不可一日不備」，利用平時不斷演練防空情報傳遞、防空警報發放、空襲救災救護等防護作為，在戰時將能有效減少縣民生命及財產損失。

中部萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美等人視察防空避難演練。圖／彰化縣警局提供
中部萬安45號演習今天下午1點半登場，彰化縣長王惠美等人視察防空避難演練。圖／彰化縣警局提供

萬安演習 警察 彰化

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