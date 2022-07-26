聽新聞
test
0:00 / 0:00
中部萬安演習 彰化路上人員清空靜悄悄
中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報施放實施人車管制，但仍有不少民眾在警報響起時不知如何是好，員警高喊「離開大街避難」，並引導民眾躲避，開車族則被員警阻攔後引導至路邊停放，路上人潮清空，彰化頓時變成空城，彰化縣警局指出，演習順利，沒有違規情事。
今天萬安演習實施30分鐘「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通管制」及「災害救援」等實作演練，另演習地區轄內機關（構）、學校、國軍部隊及民眾均共同參與。
彰化縣長王惠美在國防部統裁官、內政部警政署評核官、彰化縣警察局長吳坤旭等人陪同下，先後赴「彰化縣警察局」、「台鐵彰化站」、「中華電信彰化營運處」等地視察防空避難演練，同時彰化縣消防局支援消防人員及裝備辦理「戰時救災救護演練」，彰化縣衛生局也支援醫護人員及裝備辦理「戰時救護站開設演練」。
王惠美說，防空警覺「寧可千日不用、不可一日不備」，利用平時不斷演練防空情報傳遞、防空警報發放、空襲救災救護等防護作為，在戰時將能有效減少縣民生命及財產損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言