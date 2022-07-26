快訊

曝黨內傳換堅！高嘉瑜憂林智堅說不清論文 恐釀「1屍5命」

新竹棒球場爭議延燒 蔡總統取消出席中職明星賽

牛奶變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價 漲幅最高達9％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名間鄉仁和巷拓寬改善通車 居民和農產運輸不用繞遠路

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉仁和巷改善工程，新闢道路寬敞筆直，貫通南北交通瓶頸。圖／南投縣政府提供
名間鄉仁和巷改善工程，新闢道路寬敞筆直，貫通南北交通瓶頸。圖／南投縣政府提供

南投縣名間鄉大庄村仁和巷新闢及拓寬工程26日通車，改善消防通道寬度不足的問題，也打通南北交通瓶頸，居民不需繞道行駛也有助農產品運輸，讓居民生活更安全便利。

今天通車典禮200多名居民到場慶祝，三光國中學生擂起氣勢磅礡的戰鼓，縣長林明溱、立委許淑華、營建署中區工程處長何志浩、縣議員于秀英、史雪燕、陳翰立、曾振炎、名間鄉長陳文德剪綵，一起走過新闢路段，感受交通便捷的好處。

仁和巷拓寬工程範圍北起新大巷，西至仁和巷，為L形道路，全長408公尺，寬8公尺，分為新闢路段及拓寬路段。前年土地徵收及去年施工，經費包括土地徵收2207萬元、工程費用2564萬元，其中81%經費由營建署補助，其餘配合款由縣府及公所編列。

南投縣長林明溱說，仁和巷過於狹窄，不易通行，縣府向營建署爭取新闢及拓寬，通車後，相信能為大庄村民及農產運輸帶來更大便利。

立委許淑華說，名間鄉大多為丘陵台地，道路狹窄彎曲，縣長林明溱和鄉長陳文德這幾年爭取並修建許多道路。仁和巷打通後，居民出入更加方便，對發展觀光及農產運輸都有很大的助益。

陳文德說，仁和巷能順利完成拓寬改建，要感謝大庄村民的配合與協調，讓土地順利徵收、道路如期完工，名間鄉需要改善的狹窄巷道還不少，希望縣府和立委持續支持，協助爭取經費改善，讓全鄉道路四通八達，鄉民出入更便捷安全。

名間鄉仁和巷經過多年整取，終於在今天完工通車，居民熱鬧慶祝。圖／南投縣政府提供
名間鄉仁和巷經過多年整取，終於在今天完工通車，居民熱鬧慶祝。圖／南投縣政府提供

林明溱 許淑華 南投

延伸閱讀

戰車意外奪走陽光男孩生命 爸媽不斷問「國軍生病了嗎？」

獨子因戰車事故亡 全爸爸淚問：這個政府怎麼了？

重視偏遠聚落簡易自來水 林明溱接連現勘竹鹿水里等地

信義鄉草坪頭步道年久失修 林明溱允諾加碼高架緩坡道

相關新聞

影／蔡其昌批筏子溪規畫不周全 市府成立專案小組推動

立法院副院長蔡其昌今會勘筏子溪，指出他任副院長期間爭取中央經費，整治台中市河川逐段施作，但卡到市府所屬橋梁、土地卻掛一漏...

中部萬安演習 彰化路上人員清空靜悄悄

中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報施放實施人車管制，但仍有不少民眾在警報響起時不知如何是好，員警高喊「離開大街避...

最丟臉風景又重演 合歡山武嶺標牌遭「團貼」入侵

合歡山武嶺是「全台公路最高點」，有遊客為留念到此一遊竟亂貼「團貼」，武嶺亭監視器先前被貼得「面目全非」，公路總局派員費了...

台中「林九牧公祠」列市定古蹟 獲經費拚明年文資審查

有133年歷史的台中市潭子區「林久牧公祠」去年底登錄為市定古蹟，民代爭取經費保存歷史文物，獲180萬元補助「台中市市定古...

照亮偏鄉的路 二林鎮力推認養路燈績效全縣居冠

台電調高電價，基層公所的路燈電費負擔又加重了，偏偏民眾認養路燈傾向「認養我家前面那一排」，致使認養路燈不如預期熱烈，彰化...

萬安45號演習擴大舉辦 台中文心路警報響瞬無人潮車流

萬安演習第二日，輪到台灣中部地區實施演練，因應國際局勢及兩岸關係緊張，今年擴大舉辦；台中今於南屯區豐樂里，操作「車停，人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。