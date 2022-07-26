名間鄉仁和巷拓寬改善通車 居民和農產運輸不用繞遠路

南投縣名間鄉大庄村仁和巷新闢及拓寬工程26日通車，改善消防通道寬度不足的問題，也打通南北交通瓶頸，居民不需繞道行駛也有助農產品運輸，讓居民生活更安全便利。

今天通車典禮200多名居民到場慶祝，三光國中學生擂起氣勢磅礡的戰鼓，縣長林明溱、立委許淑華、營建署中區工程處長何志浩、縣議員于秀英、史雪燕、陳翰立、曾振炎、名間鄉長陳文德剪綵，一起走過新闢路段，感受交通便捷的好處。

仁和巷拓寬工程範圍北起新大巷，西至仁和巷，為L形道路，全長408公尺，寬8公尺，分為新闢路段及拓寬路段。前年土地徵收及去年施工，經費包括土地徵收2207萬元、工程費用2564萬元，其中81%經費由營建署補助，其餘配合款由縣府及公所編列。

南投縣長林明溱說，仁和巷過於狹窄，不易通行，縣府向營建署爭取新闢及拓寬，通車後，相信能為大庄村民及農產運輸帶來更大便利。

立委許淑華說，名間鄉大多為丘陵台地，道路狹窄彎曲，縣長林明溱和鄉長陳文德這幾年爭取並修建許多道路。仁和巷打通後，居民出入更加方便，對發展觀光及農產運輸都有很大的助益。