影／完成筏子溪最後一哩 年底動工、113年完工

台中市筏子溪鄰近高鐵、台鐵、快速道路等要道，因用地問題僅存380公尺尚未治理，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘，爭取3.7億元經費，分兩期施作，河道拓寬為60米，採自然的蛇籠工法，預計今年底動工，113年完工。

今天上午，立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌邀集經濟部水利署署長賴建信、台中市政府水利局科長柯玉川、台中市議員周永鴻及蕭隆澤、橫山里里長張聖河前往大雅農路橋會勘。

第三河川局局長張稚煇表示，因用地取得問題，筏子溪全段僅剩農路橋段未治理完成，此次計畫總經費3.76億元，配合用地取得時間，左岸於今年底先施工，工期1年，右岸於明年底開工，全段於113年底完工。

經濟部水利署署長賴建信指出，本路段農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點現況護岸老舊，有防洪疑慮，也缺乏人文休憩等功能，本計畫預計將河道寬度從原本 40公尺擴寬為 60 公尺，藉由河道加寬提高防洪功能。

另外，增闢兩側防汛道路、增加植栽綠化將筏子溪畔從原本生硬的堤防設施打造成更加友善的場域，達到育教於樂的功能，工程計畫總經費約為 3.76億元。

里長張聖河也提出，烏橋、農路橋也應納入規劃整治，提供市民更安全、優質的路況。

蔡其昌表示，他要求水利署一併對周邊進行水環境改造，從過去改善「水安全」的工程提升為「整體水環境」的營造，以永續減碳的工法施作、周邊的土地也將增設人行步道，讓當地的市民朋友能有多一個休閒娛樂的休憩場地。。